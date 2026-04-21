Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Gelişme Yaşandı

Gülistan Doku davasında kritik adımlar atıldı.

Tunceli’deki üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürecinde, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı 14 Nisan’da bazı şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermiş ve 11 kişiyi tutuklamıştı.

DÖNEMİN VALİSİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in emniyet işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolü için Erzurum Şehir Hastanesi’ne götürülen Sonel, ardından adliyeye dikkatli güvenlik önlemleri altında sevk edildi.

Sonel, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği 21 sayfalık ifadesinin ardından delil karartma, resmi belgeyi yok etme ve bilişim sistemlerine usulsüz müdahale suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi.

78 SORU YÖNELTİLDİ

Savcılık, Tuncay Sonel’e 78 soru yöneltti. Sevk yazısında, Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin yakalandığına dikkati çekilerek, eski valinin eylemlerinin “hayatın olağan akışına aykırı” ve “suçtan kurtulmaya yönelik” olduğu vurgulandı.

DÖNEMİN VALİSİ TUNCAY SONEL’İN SUÇLAMALARI

Savcılığın Erzurum Sulh Ceza Hakimliğine gönderdiği tutuklama talebinde, Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından yaşanan usulsüzlükler tek tek ayrıntılı bir şekilde sıralandı: Hastane ve kamera kayıtları, Gülistan Doku kaybolduktan hemen sonra hastane kayıtları ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin silindiği tespit edildi.

Ayrıca, Gülistan Doku’nun ailesi tarafından yenilenen SIM kartın, valinin talimatıyla yetkisiz kişilere incelettirildiği ve sosyal medya hesaplarına izinsiz erişim sağlanarak önemli bilgilerin yok edildiği belgelendi. Tutuklama talebinde, Sonel’in “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme”, “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve diğer suçların işlendiğine dair güçlü şüphelerin bulunduğu belirtildi.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Sonel’in Emniyet Müdürlüğü’nde 3 gün boyunca ifade vermeyi reddettiği öğrenildi. Görevlilerin “İfade vermek istiyor musunuz?” sorusuna, “Ben devletin valisiyim. Emniyete cevap vermem. Susma hakkımı kullanıyorum.” yanıtını vererek, konuşmadığı ortaya çıktı.

Sonel’in adliyeye sevki sırasında ciddi güvenlik önlemleri alındı.

AÇIĞA ALINMA SÜRECİ

Gülistan Doku’nun kaybolmasına dair olarak hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılan Sonel, açığa alınmıştı. Sonel, 13 Haziran 2017-9 Haziran 2020 tarihleri arasında Tunceli’de görev yapmış ve 17 Nisan’da gözaltına alınmıştı.

KORUMA POLİSİNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Tutuklanan koruma polisi Şükrü Eroğlu, ifadesinde önemli detayları açıkladı. Eroğlu’nun, Gülistan’ın SIM kartını yasadışı olarak ihraç edilen polise verdiği ve cesedi gömdüğü iddiaları bulunuyor. Eroğlu, zorlukla da olsa, Gülistan’ı arama sürecinde bir kadın cesedinin bulunduğu olayla ilgili de bilgi verdi.

Eroğlu ifadesinde, “Vali Bey cesedin yanına giderek bizzat yüzüne ve cesede bakarak ‘Gülistan değil’ dedi. Ben bu esnada cesede çok yakın değildim.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Doku ailesinin sürekli olarak Vali Sonel ile görüşmek istemesi ve Sonel’in Gülistan’ın görüntülerini talep etmesinden sonra arama çalışmalarının başlaması da dikkat çekici detaylar arasında yer aldı.

YURT DIŞINDAKİ ŞÜPHELİYE KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Soruşturmada, Umut Altaş’ın yurt dışında olduğu tespit edildi. Adalet Bakanlığı, Altaş’ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması için işlem başlattı. İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Altaş’ın “kasten öldürme” suçundan arandığını çeşitli Interpol birimlerine bildirdi. Altaş’ın 2022’de Meksika’ya gittiği ve oradan yasa dışı olarak ABD’ye geçtiği değerlendiriliyor.

TUTUKLAMALAR DEVAM EDİYOR

Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020’den bu yana haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır’dan Tunceli’ye gelerek 6 Ocak’ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş ve devam eden arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalarda, “kasten öldürme”, “cinsel saldırı”, “suç delillerinin gizlenmesi” gibi suçlardan 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tutuklananlar arasında Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve diğer şüphelilerin isimleri yer almakta. Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesi’nin güvenlik kameralarından sorumlu olan bazı kişiler hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.