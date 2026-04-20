Gülistan Doku Soruşturmasında Notun İçeriği Ortaya Çıktı

YENİ GELİŞMELER YAŞANDI

Yıllar aradan sonra yeniden gündeme gelen Gülistan Doku dosyasında dikkat çeken bir gelişme meydana geldi. Gülistan Doku’nun öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, dönemin Baro Başkanı Avukat Kenan Çetin’in ikametgahına bırakılan bir not gün yüzüne çıktı.

İSİMSİZ NOT ULAŞTI

Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından, 26 Ocak 2022 tarihinde akşam saat 17:00’de dönemin Baro Başkanı Avukat Kenan Çetin’in evinin kapısına bir not bırakıldığı bildirildi. Çetin, bu notu hemen dönemin savcılarına iletmesine rağmen herhangi bir gelişme kaydedilmedi. Şimdi ise o not, mevcut soruşturma dosyasına dâhil oldu.

“VALİ OĞLU İLE İLİŞKİSİ VARDI”

Ercan Topaç’ın haberine göre, kapıya bırakılan notta “Gülistan Doku’nun Vali Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Sonel ile ilişkisi vardı” ifadelerine yer verildiği öğrenildi.