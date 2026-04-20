Gülistan Doku Soruşturmasında Notun İçeriği Ortaya Çıktı

YENİ GELİŞMELER YAŞANDI

Yıllar aradan sonra yeniden gündeme gelen Gülistan Doku dosyasında dikkat çeken bir gelişme meydana geldi. Gülistan Doku’nun öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, dönemin Baro Başkanı Avukat Kenan Çetin’in ikametgahına bırakılan bir not gün yüzüne çıktı.

İSİMSİZ NOT ULAŞTI

Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından, 26 Ocak 2022 tarihinde akşam saat 17:00’de dönemin Baro Başkanı Avukat Kenan Çetin’in evinin kapısına bir not bırakıldığı bildirildi. Çetin, bu notu hemen dönemin savcılarına iletmesine rağmen herhangi bir gelişme kaydedilmedi. Şimdi ise o not, mevcut soruşturma dosyasına dâhil oldu.

“VALİ OĞLU İLE İLİŞKİSİ VARDI”

Ercan Topaç’ın haberine göre, kapıya bırakılan notta “Gülistan Doku’nun Vali Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Sonel ile ilişkisi vardı” ifadelerine yer verildiği öğrenildi.

Gündem

Galatasaray’dan Uğurcan Çakır İçin Yeni Hamle

Galatasaray, milli kaleci Uğurcan Çakır'ın Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmesi üzerine Başkan Dursun Özbek'in önemli bir karar aldığını duyurdu.
Gündem

Erzurumspor Süper Lig’e Yükselmeyi Garantiledi

Erzurumspor, 1. Lig'in bitmesine iki hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmeyi başardı.
Gündem

İrfan Can Kahveci’den Kornerle Gelen Şahane Gol

İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa karşısında attığı korner golüyle dikkat çekti. Maç sonrası verdiği röportajda, sezon başında Fenerbahçe’ye dönmeyi hedeflediğini açıkladı.
Gündem

Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel İsyanı Büyüyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'deki kritik maçında Galatasaray'a 2-1 yenilirken, taraftarlar teknik direktör Volkan Demirel'e yoğun protestolarda bulundu.
Gündem

Ankara’da Yunus Akgün’le Galatasaray Fırtınası Esti

Ankara'da oynanan maçta, Yunus Akgün, ilk yarıda 1 gol ve 1 asist yaparak Galatasaray'ın galibiyetinde önemli rol oynadı.