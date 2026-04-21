Gülistan Doku Soruşturmasında Şok Edici Detaylar Ortaya Çıktı

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASIYLA İLGİLİ YENİ GELİŞMELER

Gülistan Doku soruşturması tam 6 yılın ardından yeniden gündeme gelirken, her gün yeni ve dikkat çekici olaylar yaşanıyor. Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çağdaş Özdemir hakkında ortaya çıkan bilgiler ise oldukça çarpıcı.

TUTUKLANDI

Bursa’dan Tunceli’ye getirilen Dr. Özdemir’in ifadesi, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda alındı. Bugün adliyeye sevk edilen Özdemir, mahkeme tarafından ‘resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’ suçuyla tutuklandı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Tunceli Adliyesi’nden çıkarılan Özdemir, Elazığ Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi. İlk önce sağlık kontrolü için Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne yönlendirilen Özdemir, güvenlik gerekçesiyle hastanenin arka kapısından içeri alındı. Sağlık kontrolü tamamlanan Özdemir, daha sonra cezaevine götürüldü.

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMÜŞ

Özdemir ile ilgili ilginç bir detay ise sosyal medya hesabı üzerinden ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Özdemir, 2017 yılında normal doğum konusundaki çalışmaları nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından “Yılın Hekimi” ödülüne layık görülmüştü.

NE OLMUŞTU?

5 Ocak 2020’den bu yana kayıp durumda olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.