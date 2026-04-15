Gülistan Doku Soruşturmasında Şok Edici Gelişmeler Ortaya Çıktı

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasıyla ilgili devam eden soruşturmada dikkat çekici ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 2022 yılında ailenin avukatı tarafından ofisine bırakılan isimsiz bir notun önemli bir gelişme sağladığı gözlemlendi.

İSİMSİZ NOTUN ETKİSİ

Notta, Gülistan Doku’nun dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile bir ilişkisi olduğuna dair iddialara yer verildi. Bu bilgiler üzerine, savcılık Mustafa Türkay Sonel’in kullandığı aracın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını incelemeye aldı. İnceleme sonucunda Sonel’in arkadaşının da yer aldığı bir grup ile birlikte gecenin ilerleyen saatlerinde sosyal yaşam alanlarından uzak, dağlık ve ıssız bir bölgeden geçtiği belirlendi.

SİLİNMİŞ MESAJLAR VE KAMERA KAYITLARINDAKİ EKSİKLİKLER

Soruşturma kapsamında, Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov’un bazı yazışmalarını sildiği görüldü. Sosyal medya paylaşımlarının Doku’nun başına kötü bir şey geldiği mesajını taşıdığı değerlendirildi. Ayrıca, kamera kayıtlarının ya hiç alınmadığı ya da eksik kayıtlarla işleme sokulduğu ve dosyanın karmaşık hale getirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

SIM KARTLA İLGİLİ YENİ BİR DETAY

Gülistan Doku’nun telefonunun kaybolması sebebiyle annesinin, “birileri ulaşır” düşüncesiyle kendi adına yeni bir sim kart çıkarttığı öğrenildi. Ancak bu sim kartın dönemin Valisi Tuncay Sonel tarafından alındığı iddia edildi. Sonel, “Savcılığa teslim edeceğim” şeklinde bir beyanatta bulunmasına rağmen kartı teslim etmedi.

GİZLİ TANIK ‘ŞUBAT’

Soruşturmada önemli bir başka gelişme ise “Şubat” kod adlı gizli tanığın ifadesi oldu. Bu tanık, Gülistan Doku’nun kaybolduğu gün köprü civarından alınıp öldürüldüğünü ve cesedinin yerinin birkaç kez değiştirildiğini öne sürdü.

GÖMÜLDÜĞÜ İDDİASI VE YER ALTINDAKİ BULGULAR

Tanığın tarif ettiği alanda yapılan yer altı taramalarında, mezar görünümünde bir boşluk tespit edildi. Bu alanda bir kişinin gömüldüğü ve daha sonra çıkarıldığı düşünülüyor. Gömülen kişinin yanında bir sırt çantası ve silahın da yer aldığı ifade edildi.

700 SAAT MÜNASEBETİYLE GÖRÜNTÜ İNCELENMESİ

JASAT ekipleri, 700 saatlik MOBESE görüntüsünü dikkatlice inceledi; olay gününe dair yeni veriler elde etti. HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve teknik raporlar doğrultusunda soruşturma genişletildi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Toplanan deliller sonrası gerçekleştirilen operasyonda, Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı ve aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Mustafa Türkay Sonel ve Vali’nin koruması da mevcut.

ABD’DE BULUNAN ŞÜPHELİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN

Umut Altaş’ın ABD’de olduğu tespit edildi ve hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli çalışmalar başlatıldı.

AİLENİN ADALETE GÜVENİ ARTTI

Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, soruşturmanın ilerlemesi ile adalete olan güvenlerinde artış yaşandığını kaydetti. Doku, sürecin Adalet Bakanı tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

BAKAN GÜRLEK’TEN HUKUKİ MESAJ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmada önemli bir aşamanın kaydedildiğini ifade ederek, “Faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar hukukun tüm imkânlarını seferber edeceğiz” açıklamasında bulundu. Adalet sisteminin gelişimi üzerinde durarak, adliyelerin hizmet kalitesinin önceki dönemlerle kıyaslandığında önemli ölçüde arttığını dile getirdi.