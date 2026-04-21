Gülistan Doku Soruşturmasında Umut Altaş’a Kırmızı Bülten Çıkarıldı

Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya dair yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme kaydedildi. Yurt dışında bulunduğu belirlenen şüpheli Umut Altaş’a yönelik olarak Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Nisan tarihli soruşturma kapsamında bazı şahıslar için gözaltı talimatı vermişti. Bu çerçevede yapılan işlemlerde 11 kişi tutuklanırken, şüphelilerden Umut Altaş’ın yurt dışında olduğu tespit edildi.

ULUSLARARASI SÜREÇ BAŞLATILDI

Adalet Bakanlığı, Altaş için geçici tutuklama ve kırmızı bülten çıkarılması adına gerekli resmi süreci başlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, başta ABD ve Meksika olmak üzere ilgili ülkelere Altaş’ın “kasten öldürme” suçu dolayısıyla arandığını bildirdi.

INTERPOL DEVREYE GİRDİ

Yapılan bildirimlerin ardından Interpol nezdinde işlemlere başlanarak, Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Altaş’ın uluslararası düzeyde aranan şüpheliler listesine alındığı duyuruldu.

ABD’YE KAÇTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Şüpheli Altaş’ın 2022 senesinde Meksika’ya gittiği ve ardından yasa dışı yollarla ABD’ye geçtiği değerlendiriliyor. Güvenlik birimleri, Altaş’ın yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor.