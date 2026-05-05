Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

5 OCAK 2020’DE HABER ALINAMAYAN GÜLISTAN DOKU SORUŞTURMASINDA YENİ DETAYLAR

Gülistan Doku’nun, 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrılmasının ardından bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Bu süreçte, yürütülen soruşturmada dikkat çekici bilgilere ulaşıldı.

Yargılamanın başlangıcında, genç kızın erkek arkadaşı Zainal Abakarov ilk şüpheli olarak öne çıktı. Abakarov’un adli emanetteki telefonundaki verilerin, 1 ve 6 Mayıs 2020 tarihlerinde özel bir yazılım aracılığıyla silindiği belirlendi.

Zainal Abakarov yaptığı açıklamada, “Silme işlemini kimin, neden, ne amaçla yaptığını bilmiyorum.” dedi. Abakarov, belirtilen tarihlerde telefonunun kendisinde olmadığını ve bu nedenle işlemler hakkında bilgi sahibi olamayacağını öne sürdü.

“Bana ait telefon ve SIM kart Antalya’da benden alındıktan sonra bir daha tarafıma teslim edilmedi. Telefon ve SIM kart şu anda bende değildir. WhatsApp uygulaması şifresini benden başka kimse de bilmez.”

Yine, 18 Nisan 2020’de telefonundan Instagram şifresinin değiştirildiği, hesabın kalıcı olarak silinmesi için işlem yapıldığı tespit edildi.

“TELEFONUMA EL KOYULACAKTI”

Şüpheliye bu durum soruldu ve şöyle yanıtladı: “Telefonuma el koyulacağını, o dönem otelde kaldığımızda bizi koruyan polislerden biri söyledi. Ancak kimin söylediğini bilmiyorum. Telefonumdaki yazışmaları silmiş olabilirim, bunu hatırlamıyorum. Telefonumdaki mesajlarda beni zora sokacak ya da Gülistan’ın kaybına sebep olacak bir konu yoktu.”

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, baş şüpheli Abakarov ve Gülistan’ın SIM kartındaki verileri silen eski polis Gökhan Ertok’un aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Mustafa Türkay Sonel’in yurtdışındaki arkadaşına yönelik ise kırmızı bülten çıkartıldı.

GÜLISTAN DOKU’NUN DURUMU

Gülistan Doku, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisiydi. 5 Ocak 2020’de yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesi hemen Tunceli’ye gelerek “kayıp” ihbarında bulundu. Ailece, Gülistan’ın son görüştüğü kişi olan eski erkek arkadaşının, Rus kökenli Zainal Abakarov’un olayın “baş şüphelisi” olduğunu savundu.

Gülistan Doku’nun kaybolmasıyla birlikte arama çalışmalarına hız verildi. Telefonunun sinyalinin en son Uzunçayır Barajı üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü’nden alındığı belirlendi.

Bir başka aracın güvenlik kameraları, kadının köprü korkulukları ve bariyerleri arasında oturduğuna dair görüntüleri kaydetti. Bu durum, “intihar” şüphesini artırdı.

AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarını hızlandırdı. Baraj suyu İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla tahliye edildi ve 6 metre düşürüldü.

“YARIN TELEFONUMA EL KOYACAKLAR”

İlerleyen süreçte, Gülistan’ın son görüştüğü kişinin Zainal Abakarov olduğu tespit edildi. Abakarov’un üvey babası ise, soruşturmayı yürüten birimde görevliydi. Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile arası “oldukça iyiydi” ifadesiyle açıklanıyordu.

Abakarov’un üvey babası sayesinde dosyaya erişim sağladığı anlaşıldı. Hatta, telefonuna savcılık tarafından el konulacağının bilgisini bir gün önce öğrenmişti. Arkadaşına, “Yarın telefonuma el koyacaklar.” mesajı gönderdi.

Zainal Abakarov ve üvey babası Engin Yücer şüpheli olarak dosyaya girdi. Abakarov’un tutuklanma talebi ise reddedildi. Bu süreçte Engin Yücer, sosyal medya hesabından Gülistan’ın intihar ettiğine dair fotoğraf paylaştı, fakat savcı böyle bir bilginin dosyada mevcut olmadığını belirtti. Doku ailesi ise, bu durum üzerine bir suç duyurusunda bulundu.

21 Temmuz 2020’de bilirkişi raporu savcılığa iletildi. Raporda, Abakarov’un Gülistan Doku ile “ihtar ve ikaz eder biçimde fazlaca ısrarcı şekilde konuştuğu” tespit edildi.

Buna rağmen ifadesinin alınmadığı bilgisi edinildi. Doku ailesinin avukatı, 23 Temmuz 2020’de Abakarov’un tekrar tutuklanması talebinde bulundu; ancak bu talep “hukuka uygun bulunmadığı” gerekçesiyle reddedildi.

BAŞSAVCI DEĞİŞİKLİĞİ İLE TUTUKLANDI

Zainal Abakarov’un tutuklanması, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun soruşturma dosyasını devralmasıyla gerçekleşti. Abakarov, 18 Nisan 2026’da üvey babasıyla birlikte tutuklandı.