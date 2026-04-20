Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişmeler Yaşanıyor

GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA YENİ GELİŞMELER

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıplarda olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku hakkında yürütülen soruşturmalarda çarpıcı bir gelişme yaşandı. Hastane kayıtlarının silindiği iddiaları doğrultusunda gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, adliyeye sevk edildi.

Soruşturma, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olup hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine Özdemir’in jandarmada geçen işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

TUNCAY SONEL’DEN İFADE ALINIYOR

Gözaltına alınan diğer isimlerden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in ifade işlemleri ise Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nde sürüyor. Yapılan araştırmalara göre, Gülistan Doku’nun 31 Aralık 2019’da Tunceli Devlet Hastanesi’ne giriş yaptığı kayıtlardaki silinme olayının, soruşturmanın önemli bir parçası olduğu öğrenildi. Sağlık Bakanlığı, bu iddialar üzerine müfettiş görevlendirerek konu ile ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

BAŞHEKİMDEN ÖNCEKİ GÖREVİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan Çağdaş Özdemir, 2018-2021 yılları arasında Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi, ardından da 2022 yılına kadar Tunceli İl Sağlık Müdürü olarak görev yaptı.

GÜLİSTAN DOKU İÇİN ZOR ARAMALAR

Gülistan Doku’ya dair haber alınamayan ailesi, 6 Ocak 2020’de kayıp başvurusu yaparak gerekli arama çalışmalarının başlatılmasını sağladı, ancak bu çalışmalar henüz bir sonuca ulaşamadı. Yeni bilgiler ışığında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı “kasten öldürme”, “cinsel saldırı”, “delilleri gizleme” gibi suçlamalarla birlikte toplamda 15 kişiyi gözaltına aldı.

TUTUKLAMALAR VE İFADELER

Şüpheliler arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Başhekim Çağdaş Özdemir’in yanı sıra Mustafa Türkay Sonel, Doku’nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen Gökhan Ertok, bazı eski kamu çalışanları ve yakınları da bulunuyor. Tutuklananlar arasında Doku’nun erkek arkadaşı, annesi ve üvey babası da yer alırken, bazı isimlere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇARPICI İFADENİN DETAYLARI

Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, savcılıkta yer alan gizli tanık beyanında Doku’nun, diğer bir şüpheli ile birlikte öldürüldüğü ve koruma polisine cesedin gömülme işleminin yaptırıldığı ifade edildi. Bu beyanların ardından 12 Ocak 2025 tarihinde bölgedeki tespitler, daha önce bir kazı yapıldığı ve bir cesedin 1-2 yıl içinde çıkarıldığı bilgilerini doğruladı. İki şahıs, tüm suçlamaları reddederek, Gülistan Doku’yu tanımadıklarını öne sürdü.