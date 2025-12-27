Güllü’nün Kızı Ve Arkadaşından Uyuşturucu Testi Sonucu Açıklandı

GÜLLÜ HAYATINI KAYBETTİ

‘Güllü’ olarak bilinen ünlü şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, Harmanlar Mahallesi’ndeki 6 katlı binanın penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili bir soruşturma başlattı ve Güllü’nün cenazesi İstanbul’da gerçekleştirilen otopsinin ardından defnedildi. Teknik ve fiziki takip neticesinde, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun, İstanbul’a doğru gittikleri esnada polis tarafından yakalandığı bildirildi.

POLİS SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Tuğyan Ülkem Gülter, ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ise ‘ev hapsi’ kararı verildi. Soruşturma çerçevesinde, 24 Kasım 2025 tarihinde Güllü’nün olay günü evde bulunan kızı Tuğyan ile arkadaşı Sultan’dan uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla saç örnekleri alındı ve bu örnekler Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

SAÇ ANALİZ SONUÇLARI

Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan analizde, Gülter ile Ulu’nun saç örneklerinde herhangi bir uyuşturucu bulgusu tespit edilmedi. Test sonuçları, 9 Aralık tarihinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi. Güllü’nün ölümüyle ilgili olan soruşturma süreçleri sürüyor.