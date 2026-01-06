Güllü’nün Ölümünde Kasa Detayları Yeniden İfşa Edildi

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi, Harmanlar Mahallesi’nde yer alan bir apartmanın 5. katındaki kapalı terasta, ünlü sanatçı Güllü, kızı ve arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken pencereden düşerek yaşamını yitirmişti. Güllü’nün vefatının ardından başlatılan soruşturmada, yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

KIZI TUTUKLANDI

Güllü olarak tanınan Gül Tut’un ölümü ile ilgili olarak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olay anında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürme suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklandı.

MEŞHUR KASA YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan olayla bağlantılı olarak, olay sırasında evde bulunan “meşhur kasa” yeniden gündeme geldi.