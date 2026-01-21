Güllü’nün Ölümüyle İlgili Soruşturmada Yeni Bulgu

gullu-nun-olumuyle-ilgili-sorusturmada-yeni-bulgu

ŞARKICI GÜLLÜ’NÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMADA YENİ GELİŞME

Ölümüne dair başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. 52 yaşında hayatını kaybeden Güllü, geçtiğimiz eylül ayında kızı ve arkadaşlarıyla birlikte evde vakit geçirirken, beşinci kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti. Olaydan sonra evde bulunan Sultan Ulu, Güllü’yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in ittiğini iddia ederek emniyette ifade vermiş, kızı Tuğyan bu suçlama üzerine gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Ölüm olayının ardından yapılan yeni soruşturmayla birlikte gelişmeler devam ediyor. Bu süreçte, Güllü’nün ölümüne dair daha fazla bilgiye ulaşılması açısından detaylı incelemeler sürdürülüyor. Olayla ilgili tüm yönleriyle araştırmaların devam etmesi bekleniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Van’da Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Gevaş ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında üç kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Sapanca’da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 27 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, biri ölü, 27 kişi yaralandı. Kazaya bir yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve iki otomobil karıştı.
Gündem

Yıldız Tilbe Gazze İçin 300 Bin Dolar Yardım Yaptı

Yıldız Tilbe, Gazze’ye iki çadır kent kurulması için 300 bin dolarlık bağışta bulundu. Bu katkı, bölgede ihtiyaç duyulan desteği sağlamayı hedefliyor.
Gündem

Balıkesir Sındırgı’da Art Arda Depremler Meydana Geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde üst üste meydana gelen depremler, 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde kaydedildi. İlk sarsıntı saat 23.11'de, ikincisi ise 23.28'de gerçekleşti.
Gündem

Galatasaray’da Lucas Torreira Sakatlık Yaşadı

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Atletico Madrid karşılaşmasında sakatlanarak 88. dakikada İlkay Gündoğan ile değiştirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.