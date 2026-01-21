Güllü’nün Ölümüyle İlgili Soruşturmada Yeni Bulgu

ŞARKICI GÜLLÜ’NÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMADA YENİ GELİŞME

Ölümüne dair başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. 52 yaşında hayatını kaybeden Güllü, geçtiğimiz eylül ayında kızı ve arkadaşlarıyla birlikte evde vakit geçirirken, beşinci kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti. Olaydan sonra evde bulunan Sultan Ulu, Güllü’yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in ittiğini iddia ederek emniyette ifade vermiş, kızı Tuğyan bu suçlama üzerine gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Ölüm olayının ardından yapılan yeni soruşturmayla birlikte gelişmeler devam ediyor. Bu süreçte, Güllü’nün ölümüne dair daha fazla bilgiye ulaşılması açısından detaylı incelemeler sürdürülüyor. Olayla ilgili tüm yönleriyle araştırmaların devam etmesi bekleniyor.