Güllü’nün Son Şarkısı Minguzzi İçin Yazıldı

GÜLLÜ’NÜN HÜZÜNLÜ HATIRASI

Şarkıcı Güllü’nün vefatı, hayranları ve sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı. Güllü’nün, geçtiğimiz yıl Kadıköy’deki bir semt pazarında saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için yazdığı “Son İsteği” isimli şarkının gün yüzüne çıkması, bu acıyı daha da derinleştirdi. Bu durum, sanatçının konuyla ne denli duyarlı olduğunu gösteriyor.

ŞARKI, DAVADAN ÖNCE TAMAMLANDI

Beyaz Magazin’deki bilgiler doğrultusunda, Güllü’nün şarkıyı gizlice üzerinde çalışarak bitirmeye çalıştığı öğrenildi. Minguzzi’nin davasının bugün görülmesi planlanırken, Güllü’nün bu anlamlı parçayı tamamlamak için büyük bir çaba sarf ettiği belirtildi. Şarkının sözleri, adeta bir veda mesajı niteliği taşıyor.

ŞARKININ SÖZLERİ

Şarkının sözleri şu şekilde ifade ediliyor:

“Ah çocuk sana nasıl kıydılar

Yaz günü kara kış yaşattılar

O karagözlerine bakamadılar

Bir yudum sevgiyi çok gördüler…

Oyuncağın kaldı köşe başında

Düşlerin yarım bir masal içinde

Sokaklar suskun, gece karanlık

Sesini duyan yok mu, neredesin sen?”

Bu sözler, kaybedilen bir genç için duyulan acıyı derinlemesine ortaya koyuyor. Güllü’nün hatırası, bu şarkıyla birlikte yaşatılacak.