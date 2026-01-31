Güllü’nün Şüpheli Ölümü İçin Soruşturma Devam Ediyor

Yalova’daki evinin altıncı katından 26 Eylül’de düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün (52) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Sanatçının ani ölümü ile ilgili soruşturma sırasında, bilirkişi raporu ve tanık Sultan’ın ifadesi arasında görülen çelişkiler, kamuoyunda bazı yanlış anlaşılmalara sebep oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı tüm delilleri göz önünde bulundurarak her ihtimali değerlendirme sürecinde. Sabah’tan Kerim Cengil’in haberine göre; Güllü’nün itilme esnasında düşme korkusuyla refleks göstererek vücudunu odaya doğru çevirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu süreçte, soruşturmanın sadece bir veri üzerinden değil, tüm senaryolar dikkate alınarak devam ettiği bildirilmekte.

