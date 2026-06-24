Gülse Birsel’den Set Paylaşımı: Cem Yılmaz Sürprizi

“2 Aile Arasında” filminin çekimleri devam ederken, Gülse Birsel setten yeni kareler paylaştı. Paylaşımda Cem Yılmaz’ın da yer alması heyecan yarattı. Proje, 2017’de 3.5 milyon izleyiciye ulaşan filmin devamı.

DEVAM FİLMİ İÇİN ÇEKİMLER SÜRÜYOR

Gülse Birsel, “Aile Arasında” filminin devamını çekeceğini duyurmuştu. “2 Aile Arasında”nın setinden yeni görüntüler geldi. Birsel, paylaşımında eğlenceli anları takipçileriyle buluşturdu.

CEM YILMAZ SÜRPRİZİ KARELERE YANSIDI

Birsel’in paylaştığı fotoğraflarda Cem Yılmaz da görüldü. Ünlü komedyenin sete misafir olduğu anlaşıldı. Bu görüntüler hayranlar arasında büyük ilgi topladı.

FİLM 4 ARALIK’TA SİNEMALARDA OLACAK

Birsel, paylaşımının altına samimi bir not düştü. “4 Aralık’ta sinemalarda buluşmak üzere” ifadesini kullandı. Film vizyon tarihi için geri sayım başladı.

KADRODA TANIDIK İSİMLER YER ALIYOR

İlk filmde Demet Evgar ve Engin Günaydın gibi isimler vardı. Devam filminde aynı kadro büyük ölçüde korunuyor. Yapımın 2026 yazında tamamlanması planlanıyor.