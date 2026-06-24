Gülse Birsel’den Set Paylaşımı: Cem Yılmaz Sürprizi

Magazin
Gülse Birsel, sette senaryo ile gülümseyerek poz veriyor
Gülse Birsel, "2 Aile Arasında" filminin setinden yeni görüntüler paylaşarak Cem Yılmaz'ın da yer aldığı eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

“2 Aile Arasında” filminin çekimleri devam ederken, Gülse Birsel setten yeni kareler paylaştı. Paylaşımda Cem Yılmaz’ın da yer alması heyecan yarattı. Proje, 2017’de 3.5 milyon izleyiciye ulaşan filmin devamı.

DEVAM FİLMİ İÇİN ÇEKİMLER SÜRÜYOR

Gülse Birsel, “Aile Arasında” filminin devamını çekeceğini duyurmuştu. “2 Aile Arasında”nın setinden yeni görüntüler geldi. Birsel, paylaşımında eğlenceli anları takipçileriyle buluşturdu.

CEM YILMAZ SÜRPRİZİ KARELERE YANSIDI

Birsel’in paylaştığı fotoğraflarda Cem Yılmaz da görüldü. Ünlü komedyenin sete misafir olduğu anlaşıldı. Bu görüntüler hayranlar arasında büyük ilgi topladı.

FİLM 4 ARALIK’TA SİNEMALARDA OLACAK

Birsel, paylaşımının altına samimi bir not düştü. “4 Aralık’ta sinemalarda buluşmak üzere” ifadesini kullandı. Film vizyon tarihi için geri sayım başladı.

KADRODA TANIDIK İSİMLER YER ALIYOR

İlk filmde Demet Evgar ve Engin Günaydın gibi isimler vardı. Devam filminde aynı kadro büyük ölçüde korunuyor. Yapımın 2026 yazında tamamlanması planlanıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Türk Gemileri Hürmüz’den Çıkış Yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki Türk sahipli gemilerin son durumunu açıkladı ve 26 Haziran itibarıyla bekleyen tüm gemilerin güvenli şekilde çıkış yaptığını bildirdi. Bakan, gelişmeleri anbean takip ettiklerini söyledi.
Manşet

Rüşvet Pazarlığında Sahte Yazı İşleri Müdürü Yakalandı

Ankara Adliyesi orta kafeteryada yaşanan olayda cezaevinden izinli çıkan N.K., infazının ertelenmesi için arkadaşı C.K.'den yardım istedi. C.K., eniştesi G.Ş.'nin adliyede kalem müdürü olduğunu söyledi.
Manşet

Ankara’da NATO Zirvesi: Yayalara Kısıtlama Yok

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde uygulanacak trafik düzenlemelerine ilişkin planlamaları ve tedbirleri kamuoyuna duyurdu. Vatandaşların günlük yaşamı kesintiye uğramayacak.
Manşet

Okulun Tek Öğrencisi İlayda Karnesini Aldı

Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu 3. sınıf öğrencisi İlayda Kozlu, 2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamladı. Karnesini okulun tek öğretmeni Muhammed Bağ'dan büyük sevinçle aldı.
Manşet

Trump Avrupa Ülkelerine Yüzde 100 Gümrük Vergisi Tehdit Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine dijital hizmetler vergisi konusunda sert uyarılarda bulundu. Trump, bu vergiyi uygulayan ülkelere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.