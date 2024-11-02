Gümrük Sistemi Türkiye-İsrail Ticaretine Kapatıldı

TİCARET SİSTEMİ KAPALIDIR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabında İsrail ile ticaretin devam ettiğine dair çıkan iddialara yanıt verdi. Bolat, 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren Türkiye’nin İsrail ile ticaret için gümrük sisteminin tamamen kapalı olduğunu ifade etti. Hükümet, İsrail kalıcı ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi’ne insani yardım akışına izin verene kadar, tüm ihracat ve ithalat işlemlerini durdurdu. Bu tarihten ardından Türkiye’den İsrail yönüne tescil edilmiş hiç gümrük beyannamesinin olmadığının altını çizen Bolat, “Aynı şekilde İsrail’den ülkemize hiçbir sevkiyat bulunmamaktadır. İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemimiz tamamen kapalıdır.” dedi.

Öte yandan, 2 Mayıs 2024 tarihindeki karar doğrultusunda Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze’deki yaklaşık 6 milyon nüfuslu Filistin’in ihtiyaç duyduğu ürünlerin tedariki amacıyla, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı’nın talebi üzerine varılan karşılıklı mutabakat çerçevesinde ihracata izin verildiği belirtildi. Ancak bu ihraçların “Filistin varışlı ve alıcının Filistinli ithalatçı olduğunu” resmi olarak teyitleyerek yapılması gerekiyor. Bolat, bu malların yalnızca Filistin tarafından kullanılacağını ve bunun Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamalar ile ticaret verilerinden anlaşıldığını vurguladı. 2022 yılında, Filistin’in yıllık toplam ithalatının yaklaşık %25’inin Türkiye’den yapıldığı kaydedildi.

TİCARET MEKANİZMASI GELİŞİR

2024 yılı itibarıyla, Filistin’e yönelik ihracat istatistik sisteminde artık kendi kodu ile kaydedilmeye başlandı. Daha önce İsrail kayıtlı olarak giden Filistin alımları, Türkiye’nin istatistik sisteminde Filistin’in kendi kodu ile kaydediliyor. Türkiye ve Filistin arasında kurulan ikili ticaret mekanizmasında, her sevkiyat için Filistinli ithalatçılar, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığına başvurarak uluslararası sevkiyatla ilgili bilgiler teyit ediliyor. İhracat beyannamelerinde gideceği ülke Filistin olarak beyan edilen sevkiyatlar yapılan başvurunun olumlu değerlendirilmesi halinde gümrük beyannamelerine tescil ediliyor.

MAZLUM FİLİSTİN HALKINA DESTEK

Filistin’den ülkemize yapılan ithalatlarda ise, Filistinli ihracatçıların ülkemiz için yapacağı başvuru, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun bulunması gerektiği belirtildi. Ayrıca, Filistin’e yapılacak ithalat ve ihracat işlemleri serbest bölgeler ve antrepolardan da, yukarıda belirtilen elektronik onay mekanizması ile tamamlanabiliyor. Türkiye, bu mekanizmayı kullanarak mazlum Filistin halkının ihtiyaçlarını desteklemeye devam edecektir. Bolat, “Filistin’in haklı davasında yanlarında olmaya devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.