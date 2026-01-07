Gümrüksüz Alışveriş Dönemi Resmi Olarak Sona Erdi

Resmi Gazete’nin 7 Ocak 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda, gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi. Söz konusu karar ile birlikte, yurt dışından 30 Euro’ya kadar olan eşyaların, posta veya kargo ile gümrüksüz olarak getirilmesine olanak tanıyan 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanmasında Karar Değişikliği Yapılmasına Dair Kanunu’nun 126. maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış oldu. Yapılan düzenleme, 30 gün içerisinde yürürlüğe girecek. Artık yurt dışından eşya getirmek isteyenler, gümrük müşavirliği hizmeti almak zorunda kalacak.

KALDIRILMA GÜNDEMDEYDİ

Daha öncesinde, internet üzerinden yurtdışından gümrüksüz alışverişin tamamen kaldırılacağı konusu gündeme gelmişti. Avrupa Birliği, bu alışveriş yönteminde 150 Euro muafiyetini 2028 yılına kadar iptal etmeyi planlıyordu. Ticaret Bakanlığı’nın incelemeleri sonrasında, Türkiye’de de 30 Euro’luk gümrüksüz online alışveriş limitinin sıfırlanmasının söz konusu olabileceği belirtilmişti. 6 Ağustos 2024 tarihinde devreye giren düzenlemelerle, yurtdışından bireysel olarak getirilen ürünlerin gümrük sınırı 150 Euro’dan 30 Euro’ya indirilmişti. 2024 yılı Aralık ayında bu limit üzerinde yapılan yeni düzenlemelerle, kargo maliyetlerinin de eklenmesiyle sınır 27 Euro’ya çekilmişti. Her bir sipariş için 3 Euro kargo bedeli de hesaplamalara dahil edilmişti. Özellikle hızlı gönderim veya posta yoluyla Türkiye’ye gönderilen ve ticari niteliği olmayan ürünler, Avrupa Birliği ülkelerinden gelmesi durumunda yüzde 30; diğer ülkelerden gelmesi durumunda ise yüzde 60 oranında gümrük vergisine tabi tutuluyor. Ayrıca, 4760 Sayılı ÖTV Kanunu kapsamında bazı özel ürünler için yüzde 20 oranında maktu vergi de talep ediliyor.

KARGO ÜCRETİ 30 EURO’YA DAHİL OLDU

27 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile, yurt dışından sipariş edilen ürünlerin fiyatlarına kargo masrafları da dahil edildi. Eğer bir ürünün bedeli toplamda 30 Euroyu aşarsa, gümrük işlemlerinin yürütülmesi için gümrük müşavirliği hizmeti alınması gerekecek. Örneğin, yurt dışındaki bir e-ticaret sitesinden 29 Euroya alınan bir ürün için ödenecek 2 Euroluk kargo bedeli ile toplam maliyet 31 Euro’ya ulaşmış olacak. Böylelikle, ürünün fiyatı yeni düzenlemeyle 30 Euro alışveriş limitini aştığı için gümrük müşavirliğine tabi hale gelmiş olmaktadır.