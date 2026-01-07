Gümrüksüz Alışveriş Dönemi Resmi Olarak Sona Erdi

Resmi Gazete’nin 7 Ocak 2026 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla gümrüksüz alışveriş dönemi sona ermiş durumda. Yurt dışından 30 Euro’ya kadar olan eşyaların gümrüksüz olarak getirilmesine izin veren 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’na dair bazı maddelerin uygulamasına ilişkin kararın 126. maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yeni düzenlemenin 30 gün sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. İstisnanın kaldırılmasıyla birlikte yurt dışından eşya temin etmek isteyenler, gümrük müşavirliği hizmeti almak zorunda kalacak.

GÜMRÜKSÜZ ALIŞVERİŞ KALDIRILACAKTI

İnternet üzerinden yapılan gümrüksüz alışverişin tamamen sona ereceği daha önce iddia edilmişti. Avrupa Birliği, bu alışveriş yöntemindeki 150 Euro muafiyetini 2028 yılına kadar kaldırmayı gündemine aldığı biliniyor. Ticaret Bakanlığı’nın değerlendirmesinin ardından Türkiye’de de 30 Euro’luk gümrüksüz online alışveriş limitinin sona ereceği öne sürülüyordu. 6 Ağustos 2024 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeler doğrultusunda, bireysel olarak yurtdışından getirilen ürünlerin gümrük sınırı 150 Euro’dan 30 Euro’ya düşürülmüş ve 2024 yılı aralığında bu bedel üzerinde yeni kararlar alınmıştır. Kargo maliyetlerinin de dahil edilmesiyle bu sınır 27 Euro’ya çekilmiş, her siparişe 3 Euro kargo bedeli eklenmiştir.

KARGO ÜCRETİ İLE BİRLİKTE YENİ SINIR

Yurt dışından gönderilen ürünlerde, özellikle hızlı kargo veya posta yoluyla Türkiye’ye gelen ve ticari mahiyet taşımayan ürünler, Avrupa Birliği ülkelerinden geliyorsa yüzde 30, diğer ülkelerden geliyorsa yüzde 60 oranında gümrük vergisine tabi tutulmaktadır. Ayrıca, 4760 Sayılı ÖTV Kanunu kapsamında bazı özel ürünlere yüzde 20 oranında maktu vergi uygulanmaktadır. 27 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan güncellemeyle yurt dışından sipariş edilen ürünlerin fiyatına kargo masrafları da dahil edilmiştir. Eğer eşya bedeli toplamda 30 Euro’yu aşarsa, gümrük işlemlerinin takibi için gümrük müşavirliği hizmeti alınması gerekecektir. Örneğin, yurtdışından bir e-ticaret sitesi üzerinden 29 Euro’ya alınan bir ürünün Türkiye’ye ulaşması için ödenecek 2 Euroluk kargo bedeliyle toplam maliyeti 31 Euro’ya ulaşmakta, bu nedenle ürün gümrük müşavirliği hizmetine tabi olmaktadır.