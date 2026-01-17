Gümrüksüz Alışveriş Dönemi Sona Erdi: Ticaretten Fahiş Fiyat Uyarısı

Yurt dışından yapılan posta veya kargo ile gümrüksüz alışverişteki 30 euro limiti kaldırıldı ve bu düzenleme ile yurt dışı gümrüksüz alışveriş dönemi sona ermiş oldu. Muafiyetin sona ermesinin ardından bazı e-ticaret siteleri tarafından fahiş fiyat artışlarının yapıldığı gözlemlendi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Bakanlık, bu konu ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan resmi açıklamada, “e-ithalat” adı verilen basitleştirilmiş gümrük sistemi çerçevesinde, 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek mevzuat değişikliği sonrası bazı şikayetlerin alındığı ifade edildi. E-ticaret pazaryerlerinde satışı yapılan ve şikayet edilen ürünler hakkında tespitler yapıldığı belirtilen açıklamada, “Olası fiyat artışlarının, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri kapsamında incelenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu doğrultuda, Bakanlığımızca derhal harekete geçilerek, ilgili e-ticaret pazaryerleri nezdinde geniş kapsamlı incelemeler başlatılmış, yüksek oranlı fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere ilişkin olarak pazaryerlerinden sürekli olarak bilgi ve belge talep edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

DENETİMLER BAŞLATILDI

Bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, fahiş fiyat artışı tespit edilen ürünlerin ilgili kanundaki fiyat artışı hükümlerine aykırı olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, mevzuata aykırı şekilde fiyat artırımı yapılan ürünlere erişim engellenecek. Bakanlık, e-ticaret pazaryerlerine bu konuda talimat verdiklerini duyurdu. İnceleme sürecinin ardından elde edilecek denetim sonuçları, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nda değerlendirilecek. Fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen işletmelere, her bir aykırılık için 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ VURGUSU

Bakanlığın, tüketici sağlığı ve güvenliğinin korunması, adil ticaretin sağlanması, şeffaf ve tüketici dostu bir piyasa düzeninin oluşturulması için mücadeleyi sürdüreceği aktarıldı. Ayrıca, toplumsal hassasiyetleri fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamaya yönelik uygulamalar hakkında denetimlerin kesintisiz bir şekilde devam edeceği ifade edildi.