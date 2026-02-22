Gümrükte Rüşvet Çetesi Çökertildi: 26 Tutuklama

Hatay merkezli 8 ilde gerçekleştirilen gümrükte rüşvet ve kaçakçılık operasyonu, önemli gelişmelere yol açtı. Bu operasyon kapsamında gözaltına alınan 44 şüpheliden 26’sının tutuklanması kararlaştırıldı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma doğrultusunda, Hatay, İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis illerinde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı ve 44 kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN GÜMRÜK İHALELERİNE RÜŞVET

Şüphelilerin konutlarında gerçekleştirilen aramalarda önemli miktarda malzeme ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, 41 cep telefonu, toplamda 76 bin 985 dolar, 52 bin 130 avro, 87 bin 310 lira, 3 bin 100 riyal, ruhsatsız silahlar ve fişeklerin bulunduğu bildirildi. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildiğinde, aralarından 26’sının tutuklanması talep edildi.

RÜŞVET MİKTARLARI ARTIYOR

Şüphelilerin ifadeleri ve dijital materyal analizleri, internet üzerinden gümrük memurlarının isimleri kullanılarak rüşvet pazarlığı yapıldığına dair bulguları ortaya çıkardı. Rüşvet alışverişlerinin yüz yüze ve elden yapıldığı, ayrıca 2026 yılı için talep edilen rüşvet miktarlarının arttığı tespit edildi. Elde edilen rüşvet paralarının bir havuzda toplanarak, memurlar arasında paylaştırıldığına dair bilgiler de soruşturma dosyasına eklendi.

