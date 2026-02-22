Seçim Anketinde AK Parti Farkı Büyüyor

secim-anketinde-ak-parti-farki-buyuyor

Türkiye’de erken seçim olmadığı takdirde, 2028 yılında gerçekleştirileceği öngörülen genel seçkilere 2 yıllık bir zaman dilimi kalırken, siyasi gündem giderek daha da hareketleniyor.

SİYASİ PARTİLERİN OY ORANLARI

Son olarak TGRT Haber’in Taksim Meydanı programında yapılan bir seçim anketine dair bilgiler paylaşıldı. BETİMAR Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, canlı yayında partilerin oy oranlarındaki dikkat çekici sonuçları açıkladı. Ankete göre siyasi partilerin oy dağılımı şu şekilde oluştu: AK Parti: %33,2, CHP: %27,9, DEM Parti: %8,8, MHP: %8,5, İYİ Parti: %6,3, Anahtar Parti: %4,5, Zafer Partisi: %4,3, Yeniden Refah Partisi: %2,8, Türkiye İşçi Partisi: %1,5, Saadet Partisi: %1 ve diğer partiler: %1,2.

İMAMOĞLU ARAŞTIRMASI

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması nedeniyle tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu ile ilgili yapılan araştırma da programda yer buldu. Gürkan Duman, BETİMAR’ın İmamoğlu araştırmasının 9-12 Şubat tarihleri arasında yapıldığını belirtti ve şu ifadeleri paylaştı: “Özellikle Sayın Ekrem İmamoğlu’nun dava süreci ya da tutuklanma sürecinde bunu sorduğumuz zaman toplumun yüzde 55’i bunu bir siyasi bir karar olarak görüyordu.”

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Fatih Terim Tribünden Maçı İzledi

Fatih Terim, Trendyol Süper Lig 23. haftasında Eyüpspor ve Gençlerbirliği arasındaki maçı statta izledi.
Gündem

Hukukçulardan İBAN İle Para Transferi Uyarısı Geldi

Hukuk uzmanları, IBAN ile para transferi yapan vatandaşları, açıklama kısmını doldurmaları ve tanımadıkları numaralarla işlem yapmamaları konusunda uyardı.
Gündem

Ali Tutal Türk Sinemasının Usta İsimlerinden Biri Hayatını Kaybetti

Usta oyuncu Ali Tutal, beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü süreçte 76 yaşında yaşamını yitirdi.
Gündem

Hava Sıcaklıkları 6 İle 9 Derece Düşüyor

Ülke genelinde yağışlar etkili olurken, kuzey ve iç bölgelerde sıcaklık 6-9 derece azalacak. Gelecek hafta, iç ve doğu kesimlerde yağışlar kar şeklinde görülecek.
Gündem

Trump’tan Grönland’a Hastane Gemisi Gönderme Planı

ABD Başkanı Trump, Louisiana valisi Jeff Landry ile Grönland'a hastane gemisi gönderme planını duyurdu. Grönland üzerindeki girişimlerine devam ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.