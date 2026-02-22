Seçim Anketinde AK Parti Farkı Büyüyor

Türkiye’de erken seçim olmadığı takdirde, 2028 yılında gerçekleştirileceği öngörülen genel seçkilere 2 yıllık bir zaman dilimi kalırken, siyasi gündem giderek daha da hareketleniyor.

SİYASİ PARTİLERİN OY ORANLARI

Son olarak TGRT Haber’in Taksim Meydanı programında yapılan bir seçim anketine dair bilgiler paylaşıldı. BETİMAR Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, canlı yayında partilerin oy oranlarındaki dikkat çekici sonuçları açıkladı. Ankete göre siyasi partilerin oy dağılımı şu şekilde oluştu: AK Parti: %33,2, CHP: %27,9, DEM Parti: %8,8, MHP: %8,5, İYİ Parti: %6,3, Anahtar Parti: %4,5, Zafer Partisi: %4,3, Yeniden Refah Partisi: %2,8, Türkiye İşçi Partisi: %1,5, Saadet Partisi: %1 ve diğer partiler: %1,2.

İMAMOĞLU ARAŞTIRMASI

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması nedeniyle tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu ile ilgili yapılan araştırma da programda yer buldu. Gürkan Duman, BETİMAR’ın İmamoğlu araştırmasının 9-12 Şubat tarihleri arasında yapıldığını belirtti ve şu ifadeleri paylaştı: “Özellikle Sayın Ekrem İmamoğlu’nun dava süreci ya da tutuklanma sürecinde bunu sorduğumuz zaman toplumun yüzde 55’i bunu bir siyasi bir karar olarak görüyordu.”