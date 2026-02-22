Norveç 40 Madalyayla Zirvede Yer Alıyor

norvec-40-madalyayla-zirvede-yer-aliyor

2026 MILANO-CORTINA KIŞ OLİMPİYATLARI’NDA MADALYA GÜNDEMİ

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nın 15. gününde, madalya müsabakalarının sonuçları açıklandı. Gün sonunda elde edilen 3 madalyayla Norveç, toplamda 18 altın, 11 gümüş ve 11 bronz madalya kazanarak liderliğini sürdürdü. Norveç, toplam 40 madalyayla zirve konumunuda koruyor.

MADALYA TABLOSUNDAKİ İLK 10 SIRA

İtalya’daki oyunlar kapsamında 15. günün ardından oluşan madalya tablosu şöyle şekillendi: 1- Norveç (altın 18, gümüş 11, bronz 11, toplam 40), 2- ABD (altın 11, gümüş 12, bronz 9, toplam 32), 3- Hollanda (altın 10, gümüş 7, bronz 3, toplam 20), 4- İtalya (altın 10, gümüş 6, bronz 14, toplam 30), 5- Fransa (altın 8, gümüş 9, bronz 6, toplam 23), 6- Almanya (altın 7, gümüş 9, bronz 8, toplam 24), 7- İsviçre (altın 6, gümüş 8, bronz 6, toplam 20), 8- İsveç (altın 6, gümüş 6, bronz 4, toplam 16), 9- Avusturya (altın 5, gümüş 8, bronz 5, toplam 18), 10- Japonya (altın 5, gümüş 7, bronz 12, toplam 24).

