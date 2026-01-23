Gümüş 100 Doları Geçerken Altın Rekor Seviyede

Metal, son bir yıl içinde yüzde 200’ün üzerinde bir artış gösterdi. Bu yükseliş, metalin rafinasyon kapasitesindeki devam eden zorluklar ve piyasada süregelen arz eksikliği ile bağlantılı. Metaller uzmanı Philip Newman, “Gümüş, altına yönelik yatırım talebini destekleyen unsurların çoğundan faydalanmaya devam edebilir” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Newman, “Devam eden gümrük tarifesi kaygıları ve Londra piyasasında düşük seviyelerde seyreden fiziki likiditenin de ilave bir destek sağlayacağını” ifade etti.

ONS ALTIN 5000 DOLAR SINIRINDA

Spot altın, yüzde 0,48 değer kazanarak ons başına 4.959,98 dolara yükseldi ve gün içerisinde 4.967,03 dolarla rekor seviyeyi gördü. Şubat vadeli ABD altın işlemleri ise yüzde 0,98 artışla 4.961,20 dolara tırmandı. Bağımsız metaller ticareti yapan Tai Wong, “Altının belirsiz ekonomik ve siyasi dönemlerde güvenli bir liman ve çeşitlendirme aracı olarak işlevi, onu stratejik portföyler için zorunlu kılıyor. Bu durum, geçici bir ‘kusursuz fırtına’dan çok daha fazlası; değişen zamanların bir işareti” şeklinde görüş belirtti.

ALTIN VE GÜMÜŞE OLAN YOĞUN TALEBİN ARKA PLANINDA YATAN FAKTÖRLER

2026’nın başından bu yana ABD ile NATO arasında Grönland bölgesinde yaşanan gerginlikler, ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ile ilgili endişeler ve gümrük tarifelerine dair süregelen belirsizlikler, güvenli liman varlıklarına yönelik talepte önemli bir artış sağladı. Merkez bankalarının alımları ve dolardan uzaklaşma yönündeki genel eğilimler ise altındaki yükselişi destekliyor. ABD para politikası açısından, Merkez Bankası’nın 27-28 Ocak tarihlerindeki toplantısında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor; ancak piyasalarda 2026’nın ikinci yarısında iki ek faiz indirimi olacağı yönünde beklentiler mevcut. Getiri sağlamayan bir varlık olması bağlamında, altın genelde düşük faiz ortamlarında daha fazla tercih ediliyor.

GÜMÜŞ ALTINA UCUZ ALTERNATİF OLDU

HSBC, “Platin, altına daha ucuz bir alternatif olarak yatırımcıların ilgisini çekiyor” ifadelerinde bulundu. Açıklamada ayrıca, “2026 yılında üretim-tüketim açığının 1,2 milyon onsun üzerine çıkmasını bekliyoruz” denildi. Paladyum ise yüzde 4,79 artış göstererek 2.012,11 dolara ulaştı.