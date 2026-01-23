Gümüş Fiyatları Rekor Seviyelere Ulaştı

GÜMÜŞ FİYATLARI REKOR SEVİYELERE ULAŞTI

Gümüş fiyatları, tarihsel bir zirveye ulaşarak gram gümüş 138 liraya kadar yükseldi. Fiyatların artışıyla birlikte gümüş sahibi olan vatandaşlar, mücevherlerini satma yoluna gitti. Yüzükler, şamdanlar, vazolar ve tepsiler gibi evde bulunan gümüş eşyalar, piyasa değeri nedeniyle birbiri ardına satışa konulmaya başlandı.

YÜZLERCE YILLIK TEPSİLER PAZARA ÇIKIYOR

70 yıllık bir tepsinin fiyatının 120 bin lira olduğunu belirten esnaf, vatandaşların ellerindeki gümüş ürünleri değerlendirme çabasında olduklarını aktardı. Antika eşyaların da pazara geldiğini dile getiren esnaf, “Gelen eşyaların fiyatları gramına göre değişiklik gösteriyor. 10 bin liradan başlıyor, 70 bin liraya kadar gidiyor. Gramına ve işçiliğine göre farklılık arz ediyor.” ifadelerini kullandı. Vatandaşların ya ihtiyaçları gereği ya da bir yatırım aracı olarak gümüşlerini sattığını vurguladı.

GÜMÜŞ PİYASASINDA ÇARPICI YÜKSELİŞ

Gümüş, ons başına 99,25 dolara kadar çıkarak yaklaşık yüzde 3 oranında değer kazandı ve bu durum değerli metallerdeki yükselişi destekledi. Doların zayıflaması, gümüş fiyatlarının artışına katkı sağladı. Ons gümüş, güne 96,14 dolardan başlarken, gün içerisinde 99,25 doları gördü. Gram gümüş ise 133,95 liradan başladı ve gün içerisinde en yüksek 138,27 liraya ulaştı.

