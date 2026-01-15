Gümüş Fiyatları Sert Düşüş Yaşadı

Altın fiyatları, ons başına yaklaşık 4 bin 581 dolara düşüş gösterdi. Ancak, küresel belirsizliklerin devam etmesi ve ABD’nin faiz indiriminin olası etki derinliklerinin değerlendirilmesiyle fiyatlar rekor seviyelere yakın kalmaya devam ediyor. Kasım ayı için açıklanan üretici fiyat verileri, her iki alanda da beklentilerin altında kalırken, Aralık ayı tüketici enflasyon raporunun düşük seyri, önceki sinyalleri daha da güçlendirdi. Bu durum, Federal Rezerv’in bu yıl birden çok faiz indirimi yapabilme esnekliğini destekleyen beklentilere katkı sağladı. Ancak, bazı politika yapıcıların enflasyon baskılarının tamamen kontrol altına alınmasının zorluğuna dair duydukları endişeler ise dikkat çekiyor.

FED’İN BAĞIMSIZLIĞINA YÖNELİK ENDİŞELER

Diğer yandan, ABD Başkanı’nın yönetimi tarafından yöneltilen ceza davası tehditleri sonrası, küresel merkez bankası liderleri, Başkan Powell’ı destekleyerek Fed’in bağımsızlığına dair kaygıları artırdı. Jeopolitik gelişmeler ışığında, Başkan Trump’ın İran’a müdahale planlarını erteleyebileceğine dair sinyaller vermesi, ABD’nin askeri müdahalesi korkularını hafifletti ve altının güvenli liman özelliğini bir nebze azalttı. ONS altın, güne 4 bin 632 dolardan giriş yaptı. Gün içinde en düşük 4 bin 581 dolara kadar gerilemesinin yanı sıra, en yüksek 4 bin 633 doları gördü. Şu anda işlem fiyatı ise 4 bin 594 dolardan seyrediyor.

GRAM ALTINDA DALGALANMA

Gram altın, yeni güne 6 bin 430 liradan başladı. Gün içerisindeki en düşük değeri 6 bin 361 lira olarak kaydedilirken, en yüksek seviye 6 bin 430 lira oldu. Güncel alım satım fiyatı 6 bin 379 lira olarak gözlemleniyor. Gümüş fiyatları, ons başına 86 doların altına inerek yaklaşık yüzde 6 oranında bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, Trump’ın kritik minerallerin ithalatı için yeni gümrük vergileri uygulamaktan vazgeçmesi sonrası, tarihi yüksekliklerden sert bir geri dönüşü ifade ediyor.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ ETKİLEDİ

ABD Başkanı, kritik mineral tedarikinin yeterli seviyede olmasını sağlamak ve tedarik zinciri risklerini minimize etmek amacıyla yabancı ülkelerle anlaşmalar yapmayı hedeflediğini ifade etti. Fakat, Beyaz Saray’ın geç kalınması durumunda olası ithalat kısıtlamalarını masada tuttuğu belirtiliyor. Trump’ın, İran’daki protestocuların infazlarının durdurulduğuna dair güvence almasından sonra, değerli metallere yönelik güvenli liman talebinin azaldığı gözlemlendi. Bu gelişme, ABD’nin askeri bir harekât düzenleyeceğine dair korkuları da yatıştırdı. Özellikle, ABD’nin son ekonomik verileri Federal Rezerv politikası beklentileri üzerinde minimal bir etki yarattı.

ONS GÜMÜŞTE FİYAT DEĞİŞİMLERİ

ONS gümüş, yeni güne 93,29 dolardan giriş yaptı. Gün içinde en düşük 86,27 dolara kadar düşüş kaydedilirken, en yüksek 93,64 dolara ulaşıldı. Şu anki işlem fiyatı 87,96 dolardan geçiyor. Gram gümüş ise güne 129,4 liradan başladı. Gün içerisinde 119,6 lira ile en düşük seviyesine inip, 129,8 lira ile en yüksek değerine ulaştı. Şu an gram gümüş alım fiyatı 122,4 lira olarak görünüyor.