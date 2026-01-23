Gümüş Ve Altın Fiyatlarında Tarihi Yükseliş

Metal fiyatlarında önemli artışlar yaşanıyor

Metal, geçtiğimiz yıl boyunca yüzde 200’ün üzerinde bir değer artışı gösterdi. Bu yükselişte, metalin rafinasyon kapasitesindeki sürekli zorluklar ve piyasalardaki kalıcı arz eksikliği etkili oldu. Sektör uzmanı Philip Newman, “Gümüş, altına yönelik yatırım talebini destekleyen unsurların büyük bölümünden faydalanmaya devam edebilir” şeklinde ifade etti. Bunun yanı sıra, Newman, “Devam eden gümrük tarifesi endişeleri ve Londra piyasasında hâlâ düşük seyreden fiziki likidite de ek destek sağlayacak” görüşünü paylaştı.

Yükselen altın fiyatları dikkat çekiyor

Spot altın, yüzde 0,48 oranında artış ile ons başına 4.959,98 dolara ulaşırken, günü 4.967,03 dolarla rekor seviyede kapattı. Şubat vadeli ABD altın işlemleri ise yüzde 0,98 artışla 4.961,20 dolara çıktı. Bağımsız metaller trader’ı Tai Wong, “Altının son derece belirsiz ekonomik ve siyasi dönemlerde bir güvenli liman ve çeşitlendirme aracı olarak rolü, onu stratejik portföyler için bir gereklilik haline getiriyor. Bu geçici bir ‘kusursuz fırtına’dan daha fazlası; temel olarak değişen zamanların bir işareti” ifadelerinde bulundu.

Talebin yükselişinde belirleyici faktörler

2026’nın başından itibaren ABD ile NATO arasında yaşanan gerilimler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına dair endişeler ve gümrük tarifelerine yönelik belirsizlikler, güvenli liman varlıklarına olan talepte ciddi bir artış yarattı. Ayrıca, merkez bankalarının artan alımları ve dolardan uzaklaşma eğilimleri, altındaki yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Fed’in 27-28 Ocak tarihindeki toplantısında faizleri sabit tutması bekleniyor; Ancak, piyasalar 2026’nın ikinci yarısında iki ek faiz indirimi olacağını öngörüyor. Altın, getiri sağlamayan bir varlık olduğu için genellikle düşük faiz ortamlarında daha fazla tercih ediliyor.

Platin ve gümüş alternatif yatırım araçları olarak ön plana çıkıyor

HSBC, bir notunda platinin “altına daha ucuz bir alternatif olarak yatırımcı talebi çektiğini” vurguladı. Notta ayrıca, “2026’da üretim/tüketim açığının 1,2 milyon onsun üzerine çıkmasını bekliyoruz” denildi. Öte yandan paladyum da yüzde 4,79 artışla 2.012,11 dolara yükseldi.