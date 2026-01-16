Gümüş Yatırımları: Bireysel İlgi Zirvede

VANDA RESEARCH RAPORU: GÜMÜŞE İLGİ ARTIYOR

Vanda Research tarafından yayımlanan yeni rapor, bireysel yatırımcıların gümüşe yönelik ilgisinin hızlı bir şekilde arttığını gösterdi. Değerli metal, piyasalarda en çok işlem gören emtia haline gelirken, ETF’lere milyar dolarlık yatırımlar gerçekleşiyor.

BİREYSEL YATIRIMCI YATIRIMLARI REKOR KIRDI

Elde edilen verilere göre, son 30 gün içinde bireysel yatırımcılar iShares Silver Trust gibi gümüşe dayalı borsa yatırım fonlarına toplam 921,8 milyon dolar yatırdı. Özellikle Çarşamba günü, bir günde 69,2 milyon dolarlık giriş kaydedilmesi dikkat çekti. Bu, 2021’den bu yana kaydedilen en yüksek ikinci günlük bireysel alım miktarı oldu. Yıl başından bu yana ETF’nin değeri yüzde 31,3 oranında artarken, son 12 ayda ise yüzde 210,9 oranında bir yükseliş yaşandı. Gümüş fiyatları da ardı ardına yeni zirveler görmeye başladı.

GÜMÜŞ FİYATLARI YENİ REKORLARA GİDİYOR

Buna ek olarak, LSEG verilerine göre, Perşembe günü gümüşün ons fiyatı öğleden sonra geç saatlerde 91,90 dolar seviyesinde işlem gördü. Bu rakam, yılın ilk işlem günündeki 72,62 doların üzerinde yer almasına rağmen, Çarşamba ve Perşembe günleri gün içinde görülen 93 doların üzerindeki rekor seviyenin altında kaldı. Madencilik şirketlerinin hisse fiyatlarını takip eden MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Index de son 12 ayda yaklaşık yüzde 225 oranında yükseliş gösterdi.

SOMUT NEDENLER DESTEKLİYOR

Gümüşteki 2021 boğa piyasası, GameStop ve AMC Entertainment gibi “meme hisseleri” etrafında gelişen daha geniş çaplı bireysel yatırımcı spekülasyonlarının bir parçasıydı. Ancak Vanda Research, bu kez yükselişi destekleyen daha somut nedenlerin mevcut olduğunu belirtiyor. Rapor, “Bu yalnızca bir meme hisse sıçraması değil; artık 2021’deki ‘Silver Spike’ın zirvelerini aşan yapısal bir birikime tanıklık ediyoruz” açıklamasını içeriyor. Ayrıca, gümüşe yalnızca spekülatif bir bahis değil, ‘temel bir makro işlem varlığı’ olarak yaklaşmanın zamanı geldiği vurgulanıyor.