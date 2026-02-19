Gümüşhane’de Yasa Dışı Bahis Operasyonu Gerçekleştirildi

GÜMÜŞHANE’DE DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTI SAYISI ARTTI

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon, Gümüşhane ve Kayseri’de yasa dışı bahis ve para nakline aracılık eden faaliyetlere yönelik gerçekleştirildi. Yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan şüpheliler üzerine emniyetteki işlemler tamamlandı.

ZORLU SÜREÇTE TUTUKLAMA KARARI

Adliyeye sevk edilen F.A, K.M, M.A, M.K. ve B.D, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Operasyon kapsamında bir şüphelinin ise hala arandığı öğrenildi. Bu süreçte, yasa dışı bahis ile mücadelede önemli bir adım atıldığı ifade ediliyor.