Güneş Fırtınası Dünya’yı Vurmaya Hazırlanıyor

gunes-firtinasi-dunya-yi-vurmaya-hazirlaniyor

GÜNEŞ FIRTINASI DÜNYA’YA İLERLİYOR

Güneş yüzeyinde meydana gelen son derece güçlü patlamaların ardından oluşan büyük güneş fırtınasının Dünya’ya doğru ilerlediği bildiriliyor. Bilim insanları, bu doğa olayının beklenmedik yerlerde kuzey ışıklarını tetikleyebileceğini, ancak aynı zamanda teknolojik altyapılarda ciddi sorunlara yol açabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.

20 YIL ÖNCE ELEKTRİKLER KESİLMİŞTİ

Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi, meydana gelen olayı 5 üzerinden 4. seviye (şiddetli) olarak değerlendirdi. Açıklamada, bu fırtınanın son 20 yıl içinde kaydedilen en güçlü olay olduğu ve benzer bir yoğunluğun en son Ekim 2003’te görüldüğü kaydedildi. 2003 yılındaki fırtına sırasında örneğin, İsveç’te elektrik kesintileri yaşanırken, Güney Afrika’da trafolar büyük hasar almıştı.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ BİLGİLENDİRİLDİ

Pazartesi akşamı ile Salı sabahı arasında etkili olması beklenen fırtınanın uydu iletişim ağları ve GPS sistemlerinde geçici arızalara yol açabileceği ifade ediliyor. Merkez, havayolu şirketleri, uzay ajansı ve havacılık otoritelerini olası kesintilere karşı tedbir almaları için resmi olarak uyardı. Güneş fırtınası, yalnızca yerdeki teknolojileri değil, uzaydaki ve yüksek irtifadaki faaliyetleri de tehdit etmektedir.

RADYASYON RİSKİ ARTIYOR

Alçak Dünya yörüngesindeki astronotlar için radyasyon riskinin arttığı bilgisi veriliyor. Ayrıca, kutup rotasında seyahat eden yolcu uçaklarının da bu radyasyon tehlikesine karşı dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

BAŞKA PATLAMALARDA OLACAK

Uzmanlar, güneş yüzeyindeki aktif leke bölgesinden önümüzdeki günlerde yeni patlamaların olabileceğine dikkat çekiyor. Bu patlamaların Dünya’ya yönelme olasılığı yüksek bulunurken, fırtınanın etkilerinin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

