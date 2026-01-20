Suriye Ordusu Kabur Barajı’nda Kontrolü Sağladı

Suriye’de HAREKETLİ GÜNLER

Suriye’de devam eden ateşkes ve entegrasyon anlaşması çerçevesinde, Suriye ordusu ilerleyişini sürdürüyor.

KABUR BARAJI KONTROL ALTINDA

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Haseke ilinin güneyindeki Kabur Barajı, Suriye ordusunun denetimine girmiş durumda. Haseke’ye bağlı bölgelerdeki çatışmalar ise zaman zaman kentin güneydoğusundaki Abdülaziz Dağı çevresinde devam ediyor.

SIRADA AYN EL-ARAB VAR

Suriye ordusu, Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde Haseke ve Ayn el-Arab üzerinde kontrol sağlamak için ilerlemeye devam ediyor. 18 Ocak’ta yapılan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması, terör örgütü YPG/SDG’nin işgali altında bulunan Haseke ilindeki tüm sivil kurumların, Suriye devletine ait kurumlar ve yönetsel yapı ile birleştirilmesini öngörüyor.

YEREL POLİS TEŞKİLATI KURULACAK

Anlaşmada, ayrıca Ayn el-Arab bölgesinde ağır askeri birliklerin çekilmesi, kentin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücü kurulması ve Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı yerel bir polis teşkilatının oluşturulması gibi maddeler de yer alıyor.