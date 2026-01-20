Mardin’de Silahlı Kavga Anları Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

Olay, Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

SİLAHLI KAVGA YARALILARLA SONUÇLANDI

Çatışma sonucunda Ç.Ö. (44), M.Ö. (30) ve R.Ö. (30) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan Ç.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme çalışması başlattı. Öte yandan, silahlı kavga anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.