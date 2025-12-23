Güney Afrika’da Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı: 10 Ölü

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde, Johannesburg’a yakın Bekkersdal’deki bir eğlence mekanına 21 Aralık’ta gerçekleştirilen silahlı saldırıya dair bilgiler güncelleniyor. Devlet televizyonuna göre, yaklaşık 10 kişilik bir silahlı grup, mekanda bulunan kalabalığa rastgele ateş açtı. Saldırganların, olay yerinden kaçmaya çalışan bireyleri de takip ederek ateş etmeyi sürdürdüğü bildiriliyor.

KAYIPLAR ARTIYOR

Saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 10’a yükselirken, hastanede tedavi gören 10 yaralının durumunun kritik olduğu ifade ediliyor.

Gauteng Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı, saldırıyla bağlantılı 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Yetkili, şüphelilerin sorgusunun devam ettiğini ve saldırıda kullanılan silahların bulunması için yürütülen çalışmaların sürdüğünü belirtti.

KAÇAK MADENCİLER İDDİASI

Rand West Belediyesi Başkan Yardımcısı, görgü tanıklarının saldırıyı bölgede faaliyet gösteren kaçak madencilere atfettiğini aktardı. Başkan Yardımcısı, Bekkersdal çevresinde birçok terkedilmiş maden kuyusunun bulunduğunu ve benzer olayların geçmişte de yaşandığını hatırlattı.

ARTAN ŞİDDET OLAYLARI

Güney Afrika’da 6 Aralık’ta Saulsville kasabasındaki benzer bir eğlence mekânına düzenlenen silahlı saldırıda, 2’si çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği biliniyor. Ülkede geçtiğimiz yıl 27 binden fazla kişinin cinayet sonucu hayatını kaybettiği belirtilirken, yetkililer artan suç oranlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.