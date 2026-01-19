Güney Afrika’da Minibüs-Kamyon Çarpışmasında 14 Ölü

guney-afrika-da-minibus-kamyon-carpismasinda-14-olu

İKİ DÜKKANIN KAMYONLA ÇARPIŞTIĞI KAZA

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinin güney kıyısındaki Vanderbijlpark bölgesinde, R553 kara yolunda ilkokul ve lise öğrencilerini taşıyan bir servis minibüsü, karşı yönden gelen bir kamyonla çarpıştı. Kaza sonucunda minibüste bulunan 11 öğrenci olay yerinde hayatını kaybederken, 3 öğrenci hastaneye kaldırıldığında yaşamını yitirdi. Servis sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı, durumları ağır olan 3 öğrencinin ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, basın açıklaması yaparak öğrencilerin vefatından duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.

