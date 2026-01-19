Güney Afrika’da Öğrenci Servis Aracı Feci Kaza Geçirdi

Johannesburg’un Güneyinde FACİA

Güney Afrika’nın Vanderbijlpark bölgesindeki R553 kara yolunda, ilkokul ve lise öğrencilerini taşıyan bir servis minibüsü, karşı yönden gelen bir kamyonla çarpıştı. Meydana gelen kazada, minibüste bulunan 11 öğrenci olay yerinde hayatını kaybederken, 3 öğrenci hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Servis aracının sürücüsü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Durumu ağır olan 3 öğrencinin hastanedeki tedavilerine devam ediliyor.

CUMHURBAŞKANI’NDAN BAŞSAĞLIĞI

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, düzenlediği basın toplantısında kazada hayatını kaybeden öğrenciler için duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.