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“Güney Ege’de Kuvvetli Fırtına Bekleniyor.”

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FIRTINA UYARISI

Genel Müdürlükten gelen açıklamayla, yarın sabah saatlerinden itibaren güney Ege’de etkili rüzgar ve fırtına bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra kuzey Ege ile Balıkesir’in batısı ve Çanakkale’de güney ve güneydoğu yönlerinden de kuvvetli fırtına yaşanacak. İzmir, Aydın ve Muğla’nın batı ve yüksek kesimlerinde yer yer şiddetli fırtına meydana gelebiliyor.

OLUMLUSUZ ETKİLER

Cuma gecesi güney Ege’de, cumartesi ise diğer bölgelerde etkisini kaybetmesi öngörülen fırtınayla birlikte ulaşımda sorunlar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklar meydana gelebiliyor. Bu sebeple, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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