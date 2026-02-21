Güney Kore’de Yapay Zeka İle Planlanan Cinayetler

guney-kore-de-yapay-zeka-ile-planlanan-cinayetler

GÜNEY KORE’DE İLAÇLI İÇECEKLE CİNAYET

Güney Kore’de iki kişiyi ilaçlı içecek vasıtasıyla zehirleyip öldürmekle suçlanan bir kadının, eylemlerini planlamada yapay zeka tabanlı ChatGPT’den yararlandığı belirlendi. Ülke polisi, 20’li yaşlarındaki zanlının akıl sağlığı için kullandığı reçeteli ilaçları, hazırladığı bir içeceğe katarak iki kurbanına verdiği gerekçesiyle yargılandığını duyurdu.

KADININ SORMASI DİKKAT ÇEKTİ

Polis araştırmaları sırasında, zanlının cinayetleri planlarken ChatGPT’den ilaçlarla ilgili sorular sorduğu anlaşıldı. Kadının “Uyku haplarını alkolle alırsanız ne olur?”, “Ne kadar tehlikeli sayılır?” ve “Ölümcül olabilir mi?” gibi sorular sorduğu belirtildi. Emniyet yetkilileri, zanlının bu tarz soruları sıklıkla sorduğunu ve alkol ile ilaçların birlikte alınmasının ölüm riski taşıdığını kesin olarak bildiğini vurguladı.

CİNAYETLERİN KAYNAĞI MOTEL

Zanlının ilk cinayetinin, 20’li yaşlarındaki bir erkekle aynı motelde kaldıktan sonra, iki saat içinde yalnız olarak otelden çıkmasıyla ortaya çıktığı, erkeğin ertesi gün ölü bulunduğu aktarıldı. İkinci cinayetinin ise farklı bir erkekle benzer bir yöntemle başka bir motelde gerçekleştirildiği öne sürüldü. Kadının, kurbanlara ilaç karıştırdığı içeceği sunduğunu itiraf ettiği ifade edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Yaşlı Çiftin Cinayetinin Zanlısı İtiraf Etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 79 yaşındaki çiftin cinayet şüphelisi gözaltına alındı. Şüpheli, cinayeti para talebi sonrası işlediğini itiraf etti. Aramalar sürüyor.
Gündem

Sigara Bırakma Başvuruları Yüzde 60 Arttı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara bırakma polikliniklerine yapılan başvuruların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 oranında yükseldiğini açıkladı.
Gündem

Antalya’da Akran Zorbalığı Olayında Çene Kırığı Tespiti

Antalya'daki bir lisede meydana gelen kavgada bir öğrenci çenesinden yaralandı. Ameliyat olacağı bildirilen öğrencinin okula bir dönem ara vermesi bekleniyor.
Gündem

Tolga Efe’den Dev Buketle Sürpriz Evlilik Teklifi

Mudurnu'da oto kurtarıcı Tolga Efe, kız arkadaşına özel bir organizasyonla mesleğine uygun şekilde evlenme teklif etti.
Gündem

Rizespor’un Galibiyet Hasreti Kocaelispor’u Yenerek Sona Erdi

Rizespor, Süper Lig'deki 23. hafta karşılaşmasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek, 6 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.