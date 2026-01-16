Güngören’de Bıçakla Ölüm: 15 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı

İstanbul’un Güngören ilçesinde yürekleri dağlayan bir olay meydana geldi. ‘Yan bakma’ sebebiyle çıkan bir kavgada 15 yaşında olan E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı bıçaklayarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu üzücü gelişme, akıllara Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini getirirken, “14-15 yaşındaki çocukların kendi aralarındaki bir tartışma sonucunda böyle bir felaket yaşandı” şeklindeki yorumlar vicdanları derinden etkiledi.
Güngören’de Gençler Arasında Bıçaklı Kavga: Atlas Çağlayan Hayatını Kaybetti
İstanbul Güngören'de bir kavga sonucunda 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay, gençlerin arasındaki trajik bir anlaşmazlığı gözler önüne serdi.
Karnelerde Atatürk Fotoğrafı İddialarına Bakan Tekin Yanıt Verdi
Yaklaşık 20 milyon öğrenci, bugün yarıyıl tatiline başladı. Milli Eğitim Bakanı, Atatürk fotoğraflarının karnelerden kaldırıldığı iddialarına sert tepki gösterdi.
Doğalgaz Desteği Sona Erecek Mi Beklentisi Artıyor
Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da ocak ayında ortalama 200 metreküp doğal gaz tüketimi olduğunu ve aşanların destekten çıkarılacağını açıkladı.
Fenerbahçe’den Cenk Tosun ve Rodrigo Becao’ya Veda
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Rodrigo Becao ve sözleşmesi sona eren Cenk Tosun, Süper Lig'de kariyerine devam edecek. Yeni takımları ise yakında açıklanacak.
Fenerbahçe’de En-Nesyri Transferinde Yeni Gelişmeler
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi göndermeye hazırlanıyor. İngiltere'de oynamak istemeyen golcünün, gelen yeni teklif sonrası ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.