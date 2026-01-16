Güngören’de Bıçakla Ölüm: 15 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı

İstanbul’un Güngören ilçesinde yürekleri dağlayan bir olay meydana geldi. ‘Yan bakma’ sebebiyle çıkan bir kavgada 15 yaşında olan E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı bıçaklayarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu üzücü gelişme, akıllara Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini getirirken, “14-15 yaşındaki çocukların kendi aralarındaki bir tartışma sonucunda böyle bir felaket yaşandı” şeklindeki yorumlar vicdanları derinden etkiledi.