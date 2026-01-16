Güngören’de Gençler Arasında Bıçaklı Kavga: Atlas Çağlayan Hayatını Kaybetti

Güngören’de iki grup arasında yaşanan bir tartışma sonucu 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı bıçakla yaraladı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Çağlayan, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. E.Ç. ise gözaltına alındı.

KAVGA, ‘YAN BAKMA’ NEDENİYLE ÇIKTI

Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta gerçekleşti. Daha önce tanışmayan iki grup arasında ‘yan bakma’ meselesi sebebiyle gerginlik yaşandı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen çatışmada, 15 yaşındaki E.Ç. üzerinde taşıdığı sustalı bıçakla Atlas Çağlayan’ı göğsünden yaraladı. Ağır yaralı olarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Çağlayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS YAKALADI

Olay sonrası, polis ekipleri şüpheli E.Ç. ile birlikte bıçağı ele geçirerek gözaltına aldı.

Olay yerine yakın bir restoranın sahibi Yener Başkutlu, olay anını anlatarak, “Olay başladığı zaman bir anda bıçaklama gerçekleşti. İlk etapta bacağından yaralandığını düşündük. Ancak durumu anlayınca göğüs bölgesinden vurulduğunu fark ettik. Arkadaşlarımız elinden geleni yaptı ancak kanı durduramadık. Ambulans yavaş geldi ve bu süreç uzadı” dedi. Başkutlu, ambulansın Güngören’den değil de Bayrampaşa’dan geldiğini ve bu durumun da müdahaleyi geciktirdiğini ifade etti.

Başkutlu, olayın ardından duygularını paylaşarak, “’Yan bakma’ sebebiyle gerçekleşen bu durum çok üzücü. 14-15 yaşındaki çocukların münakaşası sonucunda böyle bir ölüm yaşanması, insanı derinden yaralıyor” dedi.

GEÇMİŞTE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Öte yandan, 24 Ocak 2025’te Kadıköy’de yaşanan bir başka olayda, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde bir grup gençle tartışmaya girmiş ve beş yerinden bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Minguzzi, hastanede 9 Şubat’ta yaşamını yitirmişti.