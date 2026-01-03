Güngören’de Şiddetli Rüzgar Ağaç Devrildi

gungoren-de-siddetli-ruzgar-agac-devrildi

İSTANBUL’DA ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞACI DEVRİP ARAÇLARA ZARAR VERDİ

İstanbul’un Güngören ilçesinde meydana gelen olayda, şiddetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç, park halinde bulunan dört aracın üzerine devrildi. Olay, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi’ndeki bir sokakta, 14.00 sıralarında gerçekleşti. Rüzgarın kuvveti sebebiyle kökünden sökülen ağaç, sokakta park eden araçlara düştü. İki araçta ağır hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Gelen ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerindeki sokak, güvenlik şeridi ile trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek kaldırmayı başardı.

“TAM BİR SANİYEDE KURTULDUM”

Ağacın altında kalmaktan son anda kurtulduğunu ifade eden Barış Kişo, “Aracımla sokaktan geçiyordum. Önümdeki kamyonet yavaş gidiyordu, ben de yavaşlamak zorunda kaldım. Kamyonet geçtikten hemen sonra bir çatırdı duydum. Ağacın aşağı doğru düştüğünü gördüm, frene bastım. Durmamla birlikte ağaç devrildi. Dalları aracın kaportasına değdi. Kimsenin canına bir şey gelmemesi büyük şanstı. Tam 1 saniye ile kurtuldum” şeklinde konuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

AK Parti’den Özgür Özel’e Venezuela Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefet liderlerinin önemli olaylara yanıt olarak Cumhurbaşkanı'na yönelik olumsuz ifadeler kullanmalarını eleştirerek, bu tutumu sağlıksız buldu.
Gündem

Fenerbahçe’den Guendouzi’ye Yakın Transfer Hamlesi

Fenerbahçe, Lazio'nun oyuncusu Matteo Guendouzi ile ön anlaşma yaptı. İtalyan basını, transferin mali ayrıntılarını da kamuoyuna açıkladı.
Gündem

Galatasaray İcardi ile Yeni Sözleşme İçin Anlaştı

Galatasaray, kaptanı Mauro Icardi ile sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmak için anlaşma sağladı. Yeni kontratın detayları yakında netleşecek.
Gündem

Murat Salar’dan Fenerbahçe’ye Bankalar Birliği Müjdesi

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını belirtti. Detayların Ocak sonundaki Yüksek Divan Kurulu'nda paylaşılacağı vurgulandı.
Gündem

Fenerbahçe Sörloth Transferinde Kritik Eşiği Aştı

Norveçli forvet Alexander Sörloth, Atletico Madrid'e transfer olmak istediğini Fenerbahçe’ye iletti. Haftanın ilerleyen günlerinde önemli bir görüşme planlanıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.