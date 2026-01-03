Güngören’de Şiddetli Rüzgar Ağaç Devrildi

İSTANBUL’DA ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞACI DEVRİP ARAÇLARA ZARAR VERDİ

İstanbul’un Güngören ilçesinde meydana gelen olayda, şiddetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç, park halinde bulunan dört aracın üzerine devrildi. Olay, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi’ndeki bir sokakta, 14.00 sıralarında gerçekleşti. Rüzgarın kuvveti sebebiyle kökünden sökülen ağaç, sokakta park eden araçlara düştü. İki araçta ağır hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Gelen ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerindeki sokak, güvenlik şeridi ile trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek kaldırmayı başardı.

“TAM BİR SANİYEDE KURTULDUM”

Ağacın altında kalmaktan son anda kurtulduğunu ifade eden Barış Kişo, “Aracımla sokaktan geçiyordum. Önümdeki kamyonet yavaş gidiyordu, ben de yavaşlamak zorunda kaldım. Kamyonet geçtikten hemen sonra bir çatırdı duydum. Ağacın aşağı doğru düştüğünü gördüm, frene bastım. Durmamla birlikte ağaç devrildi. Dalları aracın kaportasına değdi. Kimsenin canına bir şey gelmemesi büyük şanstı. Tam 1 saniye ile kurtuldum” şeklinde konuştu.