Güngören’de Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devirtti

İSTANBUL GÜNGÖREN’DE AĞAÇ DEVRİLİP ARAÇLARA ZARAR VERDİ

İstanbul’un Güngören ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, park halindeki dört aracın üzerine devrilen bir ağaca neden oldu. Olay, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi’ndeki bir sokakta saat 14.00 sularında gerçekleşti. Rüzgarın kuvvetiyle kökünden yerinden sökülen ağaç, sokakta park halinde bulunan araçların üzerine düştü. İki araçta ağır hasar meydana gelirken, olay sonucunda herhangi bir yaralanma ya da ölüm yaşanmadı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri ile intikal edildi. İlgili sokak, güvenlik şeridiyle trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek alandan uzaklaştırdı.

“TAM BİR SANİYEDE KURTULDUM”

Ağacın altında kalmaktan son anda kurtulduğunu ifade eden bir sürücü, “Aracımla sokaktan geçiyordum. Önümdeki kamyonet yavaş gidiyordu, ben de yavaşlamak zorunda kaldım. Kamyonet geçtikten hemen sonra bir çatırdı duydum. Ağacın aşağı doğru düştüğünü gördüm, frene bastım. Durmamla birlikte ağaç devrildi. Dalları aracın kaportasına değdi. Kimsenin canına bir şey gelmemesi büyük bir şanstı. Tam 1 saniye ile kurtuldum” şeklinde konuştu.