Güngören’de Yan Bakma Nedeniyle Bıçaklı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Güngören’de çocuklar dahil iki grup arasında ‘yan bakma’ yüzünden kavga yaşandı. 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çağlayan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, E.Ç. gözaltına alındı.

SUSTALI BIÇAKLA SALDIRDI

Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sularında meydana geldi. Daha önce tanışmayan iki grup arasında ‘yan bakma’ iddiası sonrası bir tartışma başladı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen bu olayda, E.Ç. üzerinde taşıdığı sustalı bıçakla Atlas Çağlayan’ı göğüs bölgesinden yaraladı. Ağır yaralı durumda olan Çağlayan, olay yerine gelen ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası, polisin yakaladığı E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı.

Olay yeri yakınında bulunan bir restoranın sahibi Yener Başkutlu, “Olay başladığında bir anda bıçaklama oldu. İlk başta bacağından yaralandı zannettik. Meğerse göğüs kafesinden yaralanmış. Yaraya müdahale etmeye çalıştık ama kanı durduramadık. Bütün arkadaşlar, onun arkadaşları da yardımcı olmaya çalıştı. Ambulansta büyük bir gecikme yaşandı, Güngören’den değil Bayrampaşa’dan geldi. Bu süreç yaklaşık 40-45 dakika sürdü. Adli bir vaka olduğu için müdahalede sınırlı kalındı. Çok çabaladık ama ne yazık ki kurtaramadık” şeklinde konuştu.

“YAN BAKMA MESELESİNDEN GERÇEKLEŞMİŞ”

Başkutlu, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Dışarıda daha önce bir tartışma olmuş. Göz göze gelmişler. ‘Yan bakma’ yüzünden böyle bir bıçaklama gerçekleşti. 14-15 yaşındaki çocukların tartışması yüzünden, belki de en gereksiz yere bir ölüm yaşandı” ifadesini kullandı.

