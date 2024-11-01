Günlük Şirket ve Sektör Gelişmeleri

GÜNÜN ŞİRKET HABERLERİ

Tacirler Yatırım, günlük bülteninde öne çıkan şirket ve sektör haberlerini detaylı bir şekilde paylaştı. Raporda dikkat çeken gelişmeler şöyle sıralandı:

ATATP İLE ALIBABA CLOUD İŞBİRLİĞİ

Atp Yazılım, Alibaba Cloud ile birlikte Türkiye’de bulut bilişim hizmetleri ve çözümlerinin pazarlanması, satışı, dağıtımı ve destek hizmetleri için bir distribütörlük sözleşmesi imzaldığını duyurdu.

BRISA’DAN ÜZÜCÜ SONUÇLAR

Bridgestone Sabancı Lastik, 2024 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal rakamlarını 307 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 704 milyon TL, bir önceki çeyrekte ise 109 milyon TL net kar elde etmişti. Bu dönemde şirketin satış gelirleri yıllık bazda %12,2 azalırken, çeyreksel bazda %9,7 artış gösterdi. Son çeyrekteki yüksek maliyetler brüt kâr üzerinde, artan finansman giderleri ise net kâr üzerinde baskı oluşturdu.

GSDHO’NUN İHALESİ

GSD Holding’in %100 bağlı ortaklığı olan GSD Varlık Yönetimi, Yapı Kredi Bankası tarafından satışa çıkarılan toplam 194 milyon TL anapara değerindeki ticari/tahsil edilmiş alacak portföyünün ihalesini gerçekleştirdi ve en yüksek teklifi vererek kazandığını açıkladı.

MEDİTERA’DAN YENİ GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMI

Mediterra, mevcut 2.109,80 kWP Güneş Enerjisi Santrali’ne ek olarak 280 kWP güneş paneli yatırımı yapıldığını ve bu yatırımın başarıyla tamamlanarak devreye alındığını bildirdi. Bu yeni eklemeyle tesisin toplam elektrik üretim kapasitesi 2.389,80 kWP’ye ulaştı.

NATURELGAZ’DA KAR ARTIŞI

Naturelgaz, 2024 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını 47 milyon TL kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrekte 11 milyon TL, geçen yılın aynı döneminde ise 1 milyon TL kar elde etmişti. Aynı zamanda şirketin satış gelirleri çeyreklik bazda %22, yıllık bazda ise %3 artış gösterdi.

Skyalp, sermayesine %16 oranında iştirak edilen Artiox Teknoloji Yazılım’ın Kripto Varlık Platformu olarak faaliyetlerine devam etmesine ve 1 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin 50 milyon TL’ye çıkarılmasına yönelik bir karar aldığını bildirdi.

TURKCELL YENİ İHAÇ BAŞVURUSU YAPTI

Turkcell, yurtdışı borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu. İhraç kararı, sürdürülebilir olmayan tahviller için 500 milyon USD’ye kadar ve sürdürülebilir/yeşil tahvil ihracı için 500 milyon USD’ye kadar olmak üzere toplamda 1 milyar USD olarak güncellendi.

TSKB’DEN BEKLENTİLERİ AŞAN RAKAMLAR

Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası, 2024 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını piyasa beklentilerinin hafif üstünde, 2,6 milyar TL ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %4 artış kaydetti.