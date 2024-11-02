Günün Bahisleriyle Heyecanı Yaşayın!

OYUNCU BAHİSLERİYLE MAÇ KEYFİ ARTIYOR

Oyuncu bahisleri, maçların heyecanını artıran yeni bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Misli üyeleri, bu seçeneklerle kazançlarını artırarak futbol müsabakalarında farklı bir deneyim yaşıyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga gibi birçok ligde sunulan bu bahislerle İddaacılar, “Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi seçeneklerle daha fazla kazanç elde etme fırsatı buluyor. Aynı zamanda “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları sayesinde, özel bahis seçenekleriyle daha geniş bir oyun deneyimi sunuluyor.

İSTATİSTİKLER ÖNCELİK TAŞIYOR

Misli, oyuncu bahisleri konusunda üyelerine önemli istatistikler sunuyor. Pazar günkü maçlarda öne çıkan istatistikler ise şöyle:

– Beşiktaş – Kasımpaşa maçında Ciro Immobile’nin, Süper Lig’de evindeki son 4 karşılaşmada gol attığı kaydediliyor.

– Udinese – Juventus maçında Dusan Vlahovic, deplasmanda oynadığı son 5 maçta 4 kez gol buluyor.

– Nottingham Forest – West Ham maçında Chris Wood, son 5 karşılaşmanın 4’ünde gol kaydediyor.

– Paris Saint Germain – RC Lens karşılaşmasında Bradley Barcola, son 10 maçında 7 kez gol sevinci yaşıyor.

– Eintracht Frankfurt – Bochum maçında Omar Marmoush, evinde oynadığı son 4 karşılaşmada gol atmayı başarıyor.

– B. Dortmund – Leipzig maçında Serhou Guirassy, son 5 maçında 4 kez fileleri havalandırıyor.

– Liverpool – Brighton maçında Mohamed Salah, son 9 karşılaşmasının 6’sında gol kaydediyor.

YENİ ÜYELERE FIRSAT SUNULUYOR

Misli, yeni üye olan herkese 50+100 TL değerinde Misli Puan hediye ediyor. Yeni üye olarak kampanyaya katılma fırsatını kaçırmayın ve bu avantajdan yararlanarak 50+100 TL kazanma şansını elde edin. “Şampiyon Oranlar” ve oyuncu bahislerinin bulunduğu Misli platformunda, maçların heyecanını en üst düzeye taşıyın!