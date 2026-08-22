Günün Maç Programı

21 Ağustos 2026 Cuma günü Türkiye, İngiltere, İspanya, Fransa, Suudi Arabistan, Belçika ve Avusturya liglerinde birçok önemli futbol karşılaşması oynanacak. Bu maçlar lig sıralamalarını doğrudan etkileyecek. Taraftarlar karşılaşmaları büyük bir heyecanla bekliyor.

ERZURUMSPOR FK GALATASARAY'I AĞIRLAYACAK

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ile karşılaşacak. Mücadele saat 21:30’da başlayacak. Ev sahibi ekip ligde henüz galibiyet alamadı ve 18. sırada yer alıyor. Galatasaray ise tek maçtan bir puan çıkardı ve 9. sırada bulunuyor. İki takım da şampiyonluk hedefleri doğrultusunda puan kaybı istemiyor.

KARAGÜMRÜK BURSASPOR'U KONUK EDİYOR

Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig’de Bursaspor’u sahasında ağırlayacak. Karşılaşmanın başlama saati 21:30 olarak belirlendi. Karagümrük, iki maçta bir galibiyet elde etti ve 11. sırada. Bursaspor ise iki karşılaşmadan da galip ayrıldı ve 3. sıraya yükseldi. Oyuncu performansları maçın sonucunu belirleyecek unsurlar arasında öne çıkıyor.

ARSENAL COVENTRY CITY İLE KARŞILAŞIYOR

Arsenal, İngiltere Premier Ligi’nde Coventry City ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 22:00’de başlayacak. Arsenal ligde 2. sırada yer alırken, Coventry City 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip şampiyonluk hedeflerken, konuk takım üst sıralara tırmanmayı planlıyor. Her iki ekip de sahada iyi bir performans sergilemek isteyecek.

REAL BETIS LALIGA'YA GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR

Real Betis, İspanya La Liga’da Real Sociedad ile karşılaşacak. Mücadele saat 22:00’de oynanacak ve sezonun açılış maçı olma özelliği taşıyor. Her iki takım da ligdeki ilk sınavına çıkacak. Real Betis 13. sırada, Real Sociedad ise 15. sırada yer alıyor. Ekipler, güçlü bir başlangıç yapmak için sahada olacak.

MARSİLYA STRASBOURG'U SAHASINDA BEKLİYOR

Marsilya, Fransa Ligue 1’de Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21:45’te başlayacak. Marsilya ligde 8. sırada, Strasbourg ise 16. sırada bulunuyor. Bu mücadele, iki takım için de büyük önem taşıyor. Maçın sonucu lig sıralamasına doğrudan etki edecek.

AL RİYADH AL NASSR'İ AĞIRLAYACAK

Al Riyadh, Suudi Arabistan Premier Ligi’nde Al Nassr’ı konuk edecek. Maç saat 19:00’da başlayacak. Ev sahibi ekip oynadığı tek maçta puan alamadı ve 15. sırada. Al Nassr ise tek maçta üç puan topladı ve 2. sıraya yerleşti. İzleyiciler bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyecek.

AL HAZM İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Al Hazm, Suudi Arabistan Premier Ligi’nde Al Draih ile karşılaşacak. Mücadele saat 19:15’te başlayacak. Al Hazm, tek maçta bir galibiyet alarak üç puan elde etti ve 5. sırada. Al Draih ise henüz galibiyeti bulunmuyor ve 13. sırada yer alıyor. İki takım da galibiyet peşinde olacak.

AL FAYSALİ NEOM SC KARŞISINDA ZORLANACAK

Al Faysali, Suudi Arabistan Premier Ligi’nde Neom SC ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21:00’de oynanacak. Al Faysali ligde 14. sırada ve galibiyeti bulunmuyor. Neom SC ise ilk maçını kazandı ve 6. sıraya yükseldi. Ev sahibi ekip bu maçtan puan alarak sıralamada yükselmeyi hedefliyor.

AL QADSIAH AL İTTİHAD'LA PUAN MÜCADELESİ VERECEK

Al Qadsiah FC, Suudi Arabistan Premier Ligi’nde Al-Ittihad Jeddah’ı konuk edecek. Maç saat 21:00’de başlayacak. Al Qadsiah, tek maçta bir galibiyet alarak üç puan topladı ve 4. sırada. Al-Ittihad ise tek maçta berabere kaldı ve 9. sırada yer alıyor. Takımlar bu karşılaşmadan galip ayrılmak için mücadele edecek.

STANDARD LİEGE EVİNDE KAZANMAK İSTİYOR

Standard Liege, Belçika 1. Ligi’nde RAAL La Louviere ile karşılaşacak. Mücadele saat 21:45’te başlayacak. Ev sahibi ekip, taraftarının önünde galibiyet hedefliyor. Konuk takım ise sürpriz bir sonuç almayı planlıyor. Bu karşılaşma ligdeki dengeleri etkileyebilecek potansiyele sahip.

RİED GRAZER AK İLE PUAN PEŞİNDE

Ried, Avusturya Bundesliga Ligi’nde Grazer AK ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 20:30’da oynanacak. İki ekip de üç puan alarak sıralamada avantaj elde etmek istiyor. Taraftarlar bu maçı büyük bir merakla bekliyor. Karşılaşmanın sonucu, takımların hedefleri açısından belirleyici olacak.