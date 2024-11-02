Günün Seçtiği Şampiyon Tercihleri

GÜNÜN ŞAMPİYON ORANLI MAÇ YORUMLARI

Misli’de bulunan günün “Şampiyon Oranlı” karşılaşmaları, Misli yazarları tarafından detaylı bir şekilde değerlendirildi. “Şampiyon Oran” avantajıyla Misli’de maçların keyfini daha yüksek oranlarla yaşayabilirsiniz. İşte günün öne çıkan şampiyon tercihleri…

BEŞİKTAŞ – KASIMPAŞA MAÇ ANALİZİ

Beşiktaş – Kasımpaşa karşılaşması, Misli’de yer alan “Şampiyon Oran” bülteninin dikkat çeken maçlarından biri. Misli yazarı Sabri Ugan, Beşiktaş’ın bu maçı kazanacağı yönünde görüş belirtiyor. Ugan’ın yorumu şu şekilde: “Beşiktaş’ın Avrupa ligindeki Lyon ve derbide Galatasaray karşısında gösterdiği performansta bazı sıkıntılar gözlemlendi. Ancak bu durumun Kasımpaşa karşısında sürpriz yaratacağını düşünmüyorum. Beşiktaş’ın kendi sahasında, taraftar desteği ile maçı kazanma olasılığı yüksek. Oran da oldukça makul.”

KAYSERİSPOR – ADANA DEMİRSPOR İDDİASI

Kayserispor – Adana Demirspor maçında Misli yazarı Safa Can Konuksever, Kayserispor’un galip geleceğini öngörüyor. Yazarın yorumu şöyle: “Kayserispor, sezonun ilk galibiyetini Hatay’da aldı. Fakat Türkiye Kupası’nda Silivrispor’a karşı beklenmedik bir mağlubiyet aldılar. Adana Demirspor karşısında bu durumu mutlaka telafi etmek isteyeceklerdir. Adana Demir, kısıtlı bir kadro ile mücadele ediyor. Kayserispor’un galibiyeti kesinlikle denenmeli.”

NEWCASTLE UNITED – ARSENAL MAÇ TAHMİNİ

Newcastle United – Arsenal karşılaşmasında ise Misli yazarı Mert Artun, iki takımın da karşılıklı gol atmasını bekliyor. Artun’un yorumu: “İki ekip de hafta içinde kupa maçına çıkmıştı. Newcastle United, evinde Chelsea ile tam kadro mücadele etti. Arsenal ise Championship’in zayıf ekiplerinden Preston ile karşılaştı ve burada as oyuncularını dinlendirdi. Evindeki son maçında gol atamayan Newcastle, Arsenal karşısında daha konsantre olacak ve golcüsü Isak, sakatlıktan döndü. Arsenal daha dinç bir durumda. Bu sezon deplasmanlarda gol sıkıntısı çekmelerine rağmen, Newcastle’ın kazanmak için sahaya çıkması, gol bulma şanslarını artırıyor. Bu zorlu maçta karşılıklı gol atılması en uygun seçenek gibi görünüyor.”

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