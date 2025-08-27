Gurbetçilerin Dönüş Yolculuğu Başladı

Gurbetçiler dönüş yolunda

Yıllık izinlerini Türkiye’de geçirerek yazın başında ülkemize gelen gurbetçiler, şimdi çalıştıkları ülkelere geri dönmeye başladı. Tatil sırasında kara yolunu tercih eden gurbetçiler, dönüş yolculuklarında Edirne sınır kapılarında çıkış için uzun kuyruklar oluşturuyor. İşlemleri tamamlanarak kendi ülkelerine doğru yol alıyorlar. Türkiye’den sevinçle gelen gurbetçiler ise ayrılığın hüznünü yaşıyor.

TÜRK BAYRAĞI GÖRÜNCE DUYGULANIYORUZ

Pazarkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapan Faris Tuz, gazetecilere güzel bir tatilin ardından dönüş döneminin başladığını ifade ediyor. Uzun bir yolculukla Avusturya’ya gideceğini belirten Tuz, “Gurbette yaşamaya alıştık ama her tatil dönüşü bizim için çok zor oluyor. Sınır kapısında Türk bayrağı karşımızda. Onu görünce biraz duygulanıyoruz ama yapacak bir şey yok.” şeklinde konuşuyor. Aynı zamanda dönüşe geçen gurbetçilere yollarda dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunarak sorunsuz bir yolculuk dileğinde bulunuyor.

TÜRKİYE İÇİN CANIMIZ FEDA

Almanya’ya dönen Aysel Çekiç, dönüş yolculuğunun buruk geçişini paylaşıyor. Her yıl büyük bir heyecanla Türkiye’ye geldiğini ifade eden Çekiç, “En büyük dileğimiz Türkiye’nin hep var olması ve dimdik ayakta durması. Almanya’da 40 yıldır gurbette yaşıyorum. Her zaman Türkiye hasretiyle yanıyoruz. Türkiye’ye gelmek için dört gözle bekliyoruz. Devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Türkiye için canımız feda. Vatan demek ana demek. Biz Türkiye’ye hasret gidermek için, toprağımızın kokusunu almak için geliyoruz.” diyor.

İNSAN DOĞDUĞU YERİ ÖZLÜYOR

Almanya’ya dönen Gökhan Özgür ise tatillerini ailesiyle geçirerek hasret giderdiğini belirtiyor. “Gelirken heyecan oluyor dönüşte üzülüyoruz. 37 yıldır yurt dışında yaşıyorum. İnsan doğduğu yeri özlüyor. Karışık duygular yaşıyoruz.” diyerek hissiyatını ifade ediyor.