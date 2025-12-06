Gürbulak’ta Tarihi Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, risk analizi çalışmaları sırasında Gürbulak Gümrük Sahası’na giriş yapan bir TIR’ı şüpheli bularak takibe aldı. Ekipler, aracın detaylı bir kontrolünü gerçekleştirme kararı aldı.

394 KİLOGRAM METAMFETAMİN YAKALANDI

NARKOKİM ekiplerinin gerçekleştirdiği X-Ray taramasında, TIR’ın yasal yükü arasında gizlenmiş 394 kilogram metamfetamin tespit edildi. Bu operasyon, Türkiye’nin doğu sınırında son yıllardaki en büyük uyuşturucu yakalamalarından biri olarak kayıtlara geçti.

PIYASA DEĞERİ 1.1 MİLYAR TL’NİN ÜZERİNDE

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyar 179 milyon TL olarak belirlendiği açıklandı. Bu miktarın, örgütlü suç şebekeleri için büyük bir finansman kaynağı oluşturduğu ifade edildi.

UYUŞTURUCU İMHA EDİLDİ, SORUŞTURMA BAŞLADI

İmha işlemleri tamamlanan uyuşturucu madde ile ilgili olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir adli soruşturma süreci başlatıldı. Soruşturmanın, madde trafiğinin kaynağı ve bağlantılı kişi/organizasyonların tespiti açısından genişleyeceği belirtildi.

