Gürlek’ten Gülistan Doku Soruşturmasında Güncel Değerlendirme

GÜRLEK’TEN GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ile İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı’nın başkanlığında Tunceli Valiliği’nde düzenlenen Gülistan Doku soruşturması çerçevesindeki değerlendirme toplantısına dair açıklamalarda bulundu.

ETKİLİ ÇALIŞMALARA DEVAM

Bakan Gürlek, “Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar, devletimizin tüm kurumlarının güçlü eş güdümüyle titizlikle sürdürülmektedir. Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı ilkesi doğrultusunda, ortaya atılan her iddia ciddiyetle ele alınmakta, adli ve idari süreçler eş zamanlı ve etkin şekilde yürütülmektedir” dedi.

ADALLET YOLUNDA KARARLILIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, “Türkiye Yüzyılı’nı adaletin yüzyılı” haline getirmek için gereken her adımın kararlılıkla atılacağını ifade eden Bakan Gürlek, kamuoyunun güvenini pekiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

GÜLISTAN DOKU’NUN ARKADAŞINDAN ÇARPICI İTİRAF

Gülistan Doku’nun bir arkadaşı olayın etkilerini anlatarak, “Sevgilisi sürekli beni taciz ediyordu” şeklinde bir itirafta bulundu.