Gürsel Tekin İçin Barikatlar Kuruldu!

HAKİKAT ŞİMDİ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Siyaset sahnesinde hareketli anlar yaşanıyor. CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasıyla, Gürsel Tekin’e kayyum atandı. Bu durum beraberinde büyük bir gerilimi getirdi ve bu gerginlik gün içinde zirveye ulaştı. Sabah saatlerinde, İstanbul il binası önünde barikatlar kurulmasıyla gerginlik hissedilir şekilde artarken, Gürsel Tekin, öğle saatlerinde bina önüne geldi. Burada gazetecilere yaptığı açıklamalardan sonra, polis ekipleriyle birlikte binaya giriş yaptı.

BARİKATLARLA KORUNAN MAKA

Gürsel Tekin’in basın odasına geçmesinin akabinde, gazeteciler binadan çıkarıldı. Bununla birlikte sosyal medya platformlarında paylaşılan bir görüntü, CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki milletvekilleri ve yetkililerin makam odası girişine barikat kurduklarını gözler önüne serdi. CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın da bu barikatta yer aldığı ve “Kayyum Gürsel Tekin buraya çıkamayacak. Gürsel Tekin bu makama oturamayacak.” sözleriyle durumu netleştirdiği görüldü.

POLİSLE ÇATIŞMA VE BARİKAT ÇALIŞMALARI

Öğle saatlerinde Gürsel Tekin’in binaya gelişi beklenirken, CHP’liler ile polis arasında aniden çatışmalar yaşandı. Bu esnada, binaya ulaşan yollar, belediye bankları, merdivenler, dubalar ve çöp kovaları gibi birçok nesneyle kapatıldı. CHP’li milletvekilleri ve yöneticiler, bu barikatın arkasında Gürsel Tekin’i beklemek üzere toplandı. Bu olaylar, CHP içindeki gerginliğin ve mücadelelerin boyutunu gözler önüne serdi.