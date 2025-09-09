Gürsel Tekin O İddialara Yanıt Verdi!

CHP’DE GERİLİM ARTIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi’nde olaylar durulmuyor. Şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk operasyonları çerçevesinde gözaltına alınan belediye başkanları, partinin gündemini belirliyor. CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetim, tedbiren görevden uzaklaştırılınca Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. Yaşanan bu durum, son zamanlarda daha da gerilimli hale geldi. Gürsel Tekin, partinin il binası önünde kendisine yöneltilen tepkiler ve CHP’nin tutumuyla ilgili TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programına telefonla bağlanarak dikkat çekici açıklamalar yaptı.

IDDAALARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Tekin, kendisine gösterilen tepkileri anlamadığını vurgulayarak, aynı kişilerin kayyum atanan CHP’li belediyelere karşı daha farklı bir tavır sergilememesini eleştirdi. Hakkında çıkan iddialara yönelik de açıklamalarda bulunan Tekin, “Allah akıl fikir versin. Rahmetli babam derdi ki; arkadaşlarınızı iyi seçin, olur ya kötü çıkarsa siz kötü demeyiverin. Benim yakinen bildiğim, tanıdığım arkadaşlarımın benimle ilgili söyledikleriyle ağzım açık kaldı. Dedim; büyük olasılıkla bunlar bonzai içmişler” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Bunlar saklanacak şeyler değil ki. 300 dairemiz olsa 300 tane de kiracımız olması lazım” diyerek durumu değerlendirdi.