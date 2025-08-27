“Gürültü, Yeni Sigara Olarak Tanımlandı!”

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ YENİ SİGARA OLARAK TANIMLANDI

Dünya Sağlık Örgütü, şehir yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelen gürültü kirliliğini ‘yeni sigara’ olarak nitelendiriyor. Trafik, inşaat, yoğun nüfus ve yüksek sesli eğlence ortamları, milyonlarca insanın sağlığını fark edilmeden tehdit ediyor. Uzmanlara göre gürültünün zararlarından tamamen korunmak neredeyse mümkün olmuyor.

GÜRLÜĞÜN ZARARLARI CİDDİYET KAZANIYOR

Son dönemlerde gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar, uzun süreli gürültü maruziyetinin yalnızca işitme kaybına değil, aynı zamanda hücresel yaşlanmaya da yol açtığını ortaya koyuyor. Uyku bozuklukları, stres hormonu artışı ve kalp-damar hastalıkları, gürültünün sık görülen sonuçları arasında yer alıyor. Bilim insanları, gece boyunca yeterince dinlenemeyen bedenin gündüzleri çok daha hızlı yıprandığını belirtiyor.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE RİSK ARTIYOR

Türkiye’de özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan milyonlarca kişi bu riskle günlük hayatta karşı karşıya kalıyor. Trafik yoğunluğu, metro ve inşaat alanları, insanların farkında olmadan sürekli yüksek ses seviyelerine maruz kalmasına neden oluyor. Uzmanlar, bu görünmez tehlikeden kimsenin tam anlamıyla kaçamadığını ifade ediyor.

UYKU HİJYENİ İLE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ ÖNEMLİ

Dünya Sağlık Örgütü, gürültü kirliliğinin azaltılması için şehir planlamasında “sessiz bölgeler” oluşturulmasını ve toplu taşıma araçlarında gürültü kontrolünün artırılmasını öneriyor. Bireysel düzeyde ise ses yalıtımı, kulak tıkaçları ve uyku hijyeni gibi önlemler öne çıkıyor.