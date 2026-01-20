Guterres Gazze Barış Kurulu’na Davet Almadı

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES, GAZZE “BARIŞ KURULU” DAVETİ ALMADI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump’tan, ABD öncülüğündeki Gazze “Barış Kurulu”na katılma yönünde bir davet ulaşmadı. Guterres’in sözcüsü Farhan Haq, düzenlenen günlük basın toplantısında, “Bu konuda aldığımız herhangi bir iletişimden haberdar değilim. Gazze’deki ateşkesi ve Barış Kurulu da dahil olmak üzere onu desteklemeye yönelik önlemleri memnuniyetle karşıladık ve ateşkesin sürdürülmesini sağlamak için sahadaki tüm taraflarla çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.

DÜNYA LİDERLERİ DAVETTE BULUNDU

Trump, “Barış Kurulu” girişimine katılması için Rusya, Belarus, İsrail, Brezilya, Arjantin, Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa, Macaristan, Yunanistan, Finlandiya, Türkiye ve Özbekistan gibi birçok dünya liderine davette bulundu.